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獨／全台僅剩十間！ 技術學院拚科大 今年兩校申請沒過

2019-10-27 09:05聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

少子化影響，已有五所大專校院停辦，為有助招生，許多技術學院都想改名科技大學。教育部統計，每年平均有三間技術學院申請改名科大，有的通過、有的未過，黎明技術學院和經國管理暨健康學院今年都申請，但未被核准；亞東技術學院明年也將申請改名。

少子化問題衝擊大專校院招生，已有多所私校停辦、停招。繼永達技術學院、高鳳數位內容學院、高美醫專、亞太創意技術學院停辦，南榮科大今年成為高教第五所停辦的學校。

教育部統計，目前全台有十間技術學院和61間科技大學。技術學院若要改名大學，條件是校內必須有三個以上的學院，且師資、空間、設備也都有一定要求。104學年教育部核定慈濟技術學院和致理技術學院改名科大。106學年度核定德霖、東方、崇右、台北海院等四校改名科大。

教育部技職司表示，技術學院改名科大是依「專科以上學校及其分校分部專科部技術型高級中等學校部設立變更停辦辦法」及「技術學院改名科技大學審核作業規定」辦理。教育部依規定聘請15名專家學者組成審議會，就提出申請的學校校地、校舍、師資、設備、辦學績效等項目進行審核，並透過書面審查及實地訪視等程序，最後由審議會投票決定改名與否。

黎明和經國今年都有報部申請改名科大，但都未通過，技職司長楊玉惠表示，因為是15名委員的投票表決，是共識決，每名委員重視指標不同，所以無法有一個確切理由。

黎明技術學院主任秘書林書正表示，學校已符合改名科大的各項基本條件，包括校地、設備等，系科評鑑和校務評鑑也都全數通過。申請改名科大已經不只一次，但因目前科技校院的大環境變動較大，且面臨少子化壓力，社會觀感對於技術學院改名科大仍存有質疑。

林書正說，但是家長對於不同校名還是有不同觀感，因此學校積極爭取改名科大，也會再次提出申請。

經國管理暨健康學院主秘王台珍說，多年前就有幾所高中職的校長、主任向學校反映希望改名科大，因為學生填志願一定先填國立科大，再來是國立技術學院，接著是私立科大，最後才選私立技術學院。就算學校辦學很努力，學生和家長還是會把校名放在最重要的考量原因。

王台珍表示，今年2月送出申請改科大的檢核資料，教育部5月派訪視委員到校訪視，遺憾的是未通過，但學校不會放棄。她說，部分訪視委員認為學校老師的科技部計畫太少，但是私大老師的主要任務不是做研究，而是實作教學，這樣的說法，對學校不太公平。

亞東技術學院主秘郭鴻熹說，學校今年7月成立「改名科技大學籌備委員會」，預計明年2月報教育部申請改名科大，順利的話，明年8月可以改名科大。校友會和董事會一直很希望可以改名科大，認為改名科大後，對少子化招生較有誘因，國際交流和海外招生也會更有吸引力。

教育部統計，每年平均有三間技術學院申請改名科大。本報資料照片
教育部統計，每年平均有三間技術學院申請改名科大。本報資料照片
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