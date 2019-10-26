高中以下學生也可提行政訴訟 這兩大理由不必擔心濫訴

2019-10-26 00:11 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ／即時報導



司法院大法官會議25日做成釋字第784號解釋，各級學校學生認為權利因學校的教育或管理措施而受侵害時，可以依法提起行政訴訟救濟，沒有特別限制必要。全教總理事長張旭政認為此為大勢所趨，但可能衍生訴訟糾紛，建議教育部協助學校成立律師顧問團。教育部則表示將提醒各級學校對學生所為之公權力措施時，應注意踐行行政程序及依法行政，以維護學生權利。

過去學生僅能針對退學等危害學生身分的處分，提行政訴訟。大法官曾於民國一百年釋字684號中針對大學生行政爭訟權做出解釋，讓大學生擁有不受限制的行政訴訟權，如今進一步擴及高中以下學生。課審會學生代表林致宇認為，這是「時代的進步」。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

林致宇指出，過去認為高中以下學生和學校之間屬於「特別權力關係 」，行政訴訟權受到限制，不將學生視為「教育的主體」。此次釋憲象徵「改變學校和學生之間的權力關係」，重視學生是「教育的主體」。

「這是一個趨勢。」張旭政表示，早年老師和公務員和學校、政府之間也屬於「特別權力關係」，僅解聘才能提行政訴訟，之後一步步放寬、解禁行政訴訟權。教育部指出，此一釋憲維護各級學校學生行政爭訟權，更能保障各級學校學生權利。

但此舉也對學校造成衝擊。張旭政指出，高中以下學校不像大學有法律系，教職員可能欠缺法律素養。此次釋憲提醒學校，對學生的懲處必須有合理性和正當性、符合法律程序。他也擔心學生會「濫訴」、 動不動提行政訴訟，未來教育部有必要協助學校成立法律顧問團，處理法律糾紛。