學生興訟 全教總：大勢所趨 建議學校成立律師顧問團

大法官會議昨做成釋字第七八四號解釋，學生權利因學校教育或管理措施受侵害時，可提行政訴訟救濟。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

大法官會議昨做成釋字第七八四號解釋，學生權利因學校教育或管理措施受侵害時，可提行政訴訟救濟。全國教師工會總聯合會理事長張旭政認為，這是大勢所趨，但可能衍生訴訟糾紛，建議教育部協助學校成立律師顧問團。

教育部表示，此一釋憲維護各級學校學生行政訴訟權，更能保障各級學校學生權利。將提醒學校對學生行使公權力措施時，應注意行政程序及依法行政，維護學生權利。

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教育部課審會學生代表林致宇認為，這是「時代的進步」。林致宇指出，過去認為高中以下學生和學校之間屬於「特別權力關係 」，行政訴訟權受限制，不將學生視為「教育的主體」。此次釋憲象徵「改變學校和學生之間的權力關係」，重視學生是「教育的主體」。

「這是一個趨勢，但也對學校造成衝擊。」張旭政表示，高中以下學校不像大學有法律系，教職員可能欠缺法律素養。此次釋憲提醒學校，對學生懲處須有合理性和正當性、符合法律程序。但他也擔心學生會「濫訴」、 動不動提行政訴訟，未來教育部有必要協助學校成立法律顧問團，處理法律糾紛。

台中市長億高中校長沈樹林說，這份解釋文對校園管理的實質影響，校方會再討論。沈樹林說，從以前到現在，校園管理的規定大幅度鬆綁，從服裝儀容到生活管理等，都更民主與尊重學生；如果學生被處分或記過，原本就有申訴或救濟管道，只要當事人不滿或覺得委屈，都可依規定救濟，校方會尊重。

台中市一名家長會長說，學生對學校處分可提起行政爭訟後，坦白說會增加校園管理的困難，因為現在學生很聰明，甚至會以此威脅校方，最後變成老師都不願意去管學生，對學生未必有益處。

培英國中校長丁淑觀指出，傅姓學生在校表現良好，只是對分數有些在意，校方只能依規處理。學生日後提行政訴訟，這是學生與家長的權益。

新竹市家長會長協會秘書長何志遠對學生只要認為權利被校方的管教等措施侵害時，都可提行政訴訟一事，表示樂觀其成。