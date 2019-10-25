小時家裡窮被稱「散赤猴」 教長響應反霸凌

2019-10-25 19:23 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ／台北即時報導



10月是國際反霸凌月，教育部近日也推出一系列反霸凌網路策展，主題為「你的標籤我的驕傲」。潘文忠昨天在個人臉書上表示，他小時候也因家裡窮，被同學稱為「散赤猴（貧窮猴）」，但他因為這樣，督促自己要用更強的力量，離開這個綽號。網紅歐陽靖等人也受邀響應此活動，在臉書上分享過去遭霸凌的經歷，呼籲大家尊重彼此的不一樣。

教育部針對反霸凌的網路策展受不少網友推崇，包括23日晚間釋出的一支影片，裡頭邀八個中小學第一線老師，談他們碰上校園霸凌問題時的心境與做法。教育部另邀請八名網紅，在各自的臉書粉絲專頁秀出穿制服的照片，分享過去曾遭霸凌的經歷。潘文忠本周部務會議也與教育部次長劉孟奇、林騰蛟、主任秘書朱楠賢穿上制服，宣示反霸凌的決心。

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潘文忠昨天在個人臉書粉絲專頁上表示，這幾天在看完孩子和老師們的故事後，他也想起自己小時候因爸爸過世的早，家裡也特別窮，曾被叫過「散赤猴 sàn-tshiah kâu（貧窮猴）」。他說，那時候還小，可能對窮跟艱困的感受沒有這麼強烈，但回頭看到媽媽的辛苦，難免會感到心酸、委屈。不過他也因為這樣，督促自己要更努力，用更強的力量離開這個綽號。

針對八名網紅和八名教師的分享，潘文忠表示，他想和這些孩子說聲謝謝，謝謝他們願意和我們分享每一個故事，讓我們看見孩子拆掉這些稱呼，重新擁抱一個自己也感到驕傲的標籤。他也想和老師們說聲謝謝，謝謝他們願意擁抱每一個受傷的孩子，讓我們看見孩子挫折的背後，或許是少了一位發現他們獨特之處的人。

潘文忠說，世界不斷在轉變，可以看到這些當紅的影音創作者，努力運用創意與科技，捕捉了網路世代眾多觀眾的目光。當孩子的特色可以被這個社會認同時，我們也有機會讓每一個不一樣的孩子，可以自由展現自己最真實的樣貌。

身兼作家、模特兒、跑者等身分的歐陽靖，是教育部本次邀約分享經歷的八名網紅之一。她在她官方臉書粉絲專頁透露，小時候因為身材比較胖，被同儕取的綽號是「歐羅肥」，「那是一種豬飼料，可以把豬養得很肥。因為我姓歐陽、長得又肥，所以同學都這樣稱呼我。」

歐陽靖也說，她還被取了另一綽號叫做「卡門」，且與歌劇無關，是因為她胖到會把門卡住。她還曾被學長姊嘲笑是恐龍妹，甚至在中午蒸便當時，同學們會故意把她的便當翻倒，打掃時也會故意把垃圾灑到她身上。

她表示，過去常自問：「我沒有做任何壞事，為什麼大家要這樣對待我？」直到青春期，這個疑問擴散為巨大的黑洞。﻿她透露自己曾是一名重度憂鬱症患者，而現在完全走出來了。歐陽靖說，走出來並不是段簡單的路程，轉個念頭讓她意識到，生命中所有經驗，都是創作能量的累積。

歐陽靖表示，或許很多人害怕自己跟其他人不一樣，她也曾經懷疑，和別人不一樣是件錯誤的事。「接納自己的獨特需要很大的勇氣，藉由這次機會，呼籲大家在校園中，都能學會尊重別人的不一樣。」她也鼓勵在校的學生們，可以尋求師長諮商，或撥打反霸凌專線求助，減少校園霸凌事件 。 ﻿﻿