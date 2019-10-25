跨領域「素養」怎麼學？「忍者訓練營」紅翻天

2019-10-25 18:05 聯合線上／ 黎允之



圖／師大 提供 分享 facebook

知識更新速度變快，掀起一波教育新浪潮，正撼動著從小學到大學的教育現場。未來教育趨勢不再只侷限於知識及技術，更攸關思考力、價值觀，以及生活實踐的「素養教育」。

素養主要涵蓋「知識」、「技能」、「態度與價值」三大範疇，三者交織。因此，素養的養成不能只在書本中，還要有實際的體驗、訓練，加上人際溝通、團隊合作，才能將跨越學科領域的學習，轉化為靈活運用的能力。

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因應新教育趨勢，國立臺灣師範大學進修推廣學院於2020年寒假推出一系列專為中班到國中9年級學生打造的營隊課程，創新又多元的主題，讓人耳目一新，期待感破表！

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