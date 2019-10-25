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跨領域「素養」怎麼學？「忍者訓練營」紅翻天

2019-10-25 18:05聯合線上／ 黎允之

圖／師大 提供
圖／師大 提供
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知識更新速度變快，掀起一波教育新浪潮，正撼動著從小學到大學的教育現場。未來教育趨勢不再只侷限於知識及技術，更攸關思考力、價值觀，以及生活實踐的「素養教育」。

素養主要涵蓋「知識」、「技能」、「態度與價值」三大範疇，三者交織。因此，素養的養成不能只在書本中，還要有實際的體驗、訓練，加上人際溝通、團隊合作，才能將跨越學科領域的學習，轉化為靈活運用的能力。

因應新教育趨勢，國立臺灣師範大學進修推廣學院於2020年寒假推出一系列專為中班到國中9年級學生打造的營隊課程，創新又多元的主題，讓人耳目一新，期待感破表！

想要培育出動靜皆宜、身心素質俱佳的孩子，還有什麼比當「忍者」更好的訓練呢？臺師大「忍者訓練營」讓孩子一次學會忍者心法和武術，從「心」的訓練，學習如何「安靜下來」，透過靜坐了解自己的身體；從「技」與「體」的訓練，藉由訓練體能，增加身體的協調性、肌力與靈活度，培養對於身體的靈敏度，也能從中學習團隊溝通合作，一起完成任務。而「神射手學校—六藝之射君子箭」營隊，也從素養教育視角出發，讓孩子一邊體驗射箭的樂趣，同時能領略東方古典射藝的文化內涵，培養學員的「專注力」、「判斷力」、「自信心」與「情緒管理能力」。

想要提升環保意識？就來加入「環保生態保衛戰」吧！除了學習環境保護的知識，還可以透過有趣的桌遊認識各種生態系中的環境和動植物，動手玩、玩中學，充分享受學習的樂趣。此外，臺師大首創突破空間限制的場景，結合科技、芳香療法與園藝治療法，設計「3D-VR芳療園藝手作營」，讓孩子透過VR與手作虛實整合課程，學習感受大自然、自我調適壓力。

針對時下最夯的科技資訊教育，臺師大推出從中班就可以上的幼幼「程式邏輯」營隊，作為程式語言啟蒙，以及為大孩子設計的「創意機器人」、「3D列印營」，也有MV舞蹈、烘焙、黏土、創客、魔術、樂高、桌遊……等營隊，滿足不同孩子的需求；而美語、科學、閱讀營累積了歷年的口碑好評，相當受歡迎，另外還有體操、羽球、桌球，及專為國、高中學生設計的籃球營。

轉眼間，寒假即將到來，建議家長提早幫孩子規劃寒假生活，不僅可以擴充孩子學習的領域，也能讓孩子渡過一個充實又愉快的假期。12/4前早鳥優惠，10人團報享學費七五折優惠，欲了解臺師大秒殺級超人氣課程，請參考官網資訊。>>

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