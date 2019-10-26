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「山中傳奇」新北市時雨中學全人教育獲肯定

2019-10-26 00:00文／ 新北市時雨中學 提供

位於新北市瑞芳區的時雨中學，102年改制完全中學，每年招收國中部七班、高中部五班，坐擁金瓜石山海美景，雖地處偏遠，交通相對不便，仍有許多家長爭相把孩子送往這裡就讀。學生來自全台灣兩百多所小學，甚至有從台中、花蓮慕名而來就讀的學生。每年也有近半數國中畢業生直升時雨高中部，近兩年考上建北的畢業生也有近半數留下直升！

這樣的「山中傳奇」是如何打造的？家長看上的就是時雨的嚴管、勤教、巧輔與強調生活規律，打造出高升學率。時雨半數以上的學生住宿，從品行到課業，師長們都將孩子視如己出，以親切關愛的照顧、嚴格有理的管教、適性巧妙的輔導。在不斷變革的教育制度中，時雨中學堅信，唯有穩定紮實的學業基礎、安定規律的生活作息，才能夠培養實力、厚植素養。因此，時雨反對為了鼓勵直升而不重視國三的教育會考。因為有好的學科基礎，到了高中職才能有好的銜接。所以國中畢業後不論外讀或直升，時雨都會以不同額度的獎學金來鼓勵學生，希望所有來就讀時雨國中的學生，都可以在三年中好好打造，要外讀的同學，讓他們拚上理想高中職，為國中部爭光！直升高中部同學，也以拚升高中的精神繼續考上理想大學，為高中部爭光！

美語夏令營。 圖／新北市時雨中學 提供
美語夏令營。 圖／新北市時雨中學 提供
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因此，時雨高中在今年的五個畢業班學生中，有三位同學五科總級分70級分以上，五位同學考上臺大，整體升學表現一年比一年優秀。不僅是頂尖學生留下時雨的表現良好，國中程度不論上、中、下的學生就讀本校高中部也都有非凡的表現，今年就有三年前會考28.8分的張同學考上交大，25.8分的陳同學考上陽明、22.8分的廖同學考上台師大，15.8分的黃同學拚上交大…等，時雨師生腳踏實地的努力，有計劃的對各學科作加深加廣與複習，所以從歷年時雨的升學成果顯現時雨確有很好的造就能力！

不論國中部或高中部，時雨的一天比一般學校每天多兩到三堂課進行學科的補強及練習，從下課到晚上就寢前也還有一小時的自由活動時間讓學生適性發展，三到四小時的晚自習時間讓學生在教室內完成當天的課業以及預習隔天的課程，養成「今日事、今日畢」的良好習慣。

日本靜岡高校蒞臨。 圖／新北市時雨中學 提供
日本靜岡高校蒞臨。 圖／新北市時雨中學 提供
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面對教改及108課綱的挑戰，學校審酌大環境未來發展的趨勢，除了繼續加強英語聽力及閱讀能力的訓練外，也長期聘用外籍老師加強英語口語教學，讓同學有機會以一對一的方式進行口語訓練。在資訊教育方面，以國高中六年一貫循序漸進、由淺入深，有計畫的開設程式設計課程，強化同學的資訊及程式設計的能力。在團體活動方面，每學期舉辦登山淨山健行活動、美語夏令營、國外遊學團、水金九礦山文創……，讓所有從時雨中學畢業的同學都有「入寶山而滿載歸」的收穫與喜悅。

時雨中學許元利校長更表示：「長久以來，除了學業成績，落實道德教育也是學校教育的重要一環，規律作息的推動，在日常生活中具體實踐，培養優雅樸實的人格特質、樹立傳統的倫理規範、啟發自我的省思能力，俾使深具可塑性的學子們，於青春狂飆期，能奠定穩重的人生觀並養成正確的責任感。」

「心懷感恩、替人設想、為人服務」「心善、行正、有禮、勤儉」都適時雨教育的重點，希望可以在生活教育中發揮潛移默化的效果。時時感恩才能知福惜福、歡喜悅納；替人設想、將心比心，即可遠離自我膨脹、驕傲浮誇；為人服務、發揮熱忱，始能揮灑生命光彩、人生意義。

地址：新北市瑞芳區祈堂路217號
電話：02-24962217
報名網址：http://www.syjh.ntpc.edu.tw:8081/campaign/

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