南榮科大積欠教職員薪資 校方：向退場基金融資8千萬

2019-10-25 14:50 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ／台南即時報導



南榮科大被教育部勒令明年2月將停辦，從今年5月就爆發現金不足及調度問題，積欠員工6個月薪資，勞動部與勞工局為保障勞工權益，今天勞動部召集教育部、勞工保險局及南榮科技大學共同研商學校發生經營不善而停辦，主管機關的預警及協處機制會議。會中決議請請南榮科大在11月15日前，董事會應依大專校院轉型及退場基金補助及融資要點規定將融資計畫案函送教育部審核（包含教職員之債權）

南榮科大董事長王彩雲表示，將向教育部退場基金融資貸款8千萬，清償5至10月積欠薪水；以及部分還留校的教職員11月及12月至明年元月薪水。

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台南市勞工局表示，今天會議達成共識如下：

一，請南榮科大於11月15日前將董事會應依大專校院轉型及退場基金補助及融資要點規定將融資計畫案函送教育部審核（包含教職員之債權）。

二、南榮科大欠薪案已符合大量解僱勞工保護法限制代表人及實際負責人出境之人數及金額，如後續仍未依法令給付勞工債權，台南市政府勞工局得依法函報勞動部啟動限制董事長及實際負責人出境審查程序。

三、請教育部將全面停招之學校函知當地勞政主管機關並副知勞動部，以利有效維護勞工權益。

四、南榮科大歇業事實認定基準日，由台南市政府勞工局依事實狀況本於權責處理。

五、為保障勞工基本生活，南榮科大欠薪案採向教育部融資及向勞工保險局之積欠工資墊償基金申請先行代墊勞工債權雙軌進行。