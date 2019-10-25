報考人數第一！這間日本大學 怎麼在10年讓報考人數翻倍

2019-10-25 09:07 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ／台北即時報導



跟台灣一樣面臨少子化危機的日本，位於關西的近畿大學從2014年開始連續6年報考人數日本第一幕後推手近畿大學總務部長世耕石弘將於淡江大學專題演講。圖為日本橫濱街頭。法新社 分享 facebook

跟台灣一樣面臨少子化危機的日本，位於關西的近畿大學演出一場近乎奇蹟式的逆轉勝。從2014年開始連續6年超越東大等一流大學，報考人數日本第一；近十年間考生報名人數更是成長兩倍。幕後推手是近畿大學總務部長世耕石弘，他將於10月31日於淡江大學淡水校園守謙國際會議中心進行專題演講，談他如何透過創意發想，讓近畿大學谷底翻身。

「生源減少、招生不易」是目前國內教育界的困境，因為少子化問題正嚴重衝擊台灣社會，預估117學年度新生人數只剩約15.7萬，各級學校的招生挑戰更顯艱難。當學生的總數減少已是不可逆的趨勢時，那麼大學該如何自處？在同樣面臨少子化危機的日本，位於關西的近畿大學卻演出一場近乎奇蹟式的逆轉勝。從2014年開始連續6年超越東大等一流大學，報考人數日本第一；近十年間考生報名人數更是成長兩倍。該校靠著穩健的實學教育精神和眩目的公關廣告翻身，值得台灣借鏡。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

為了讓社會各界深入瞭解改變「沒有升降制的循環賽」現狀的成功案例，10月31日（周四）下午淡江大學文學院透過該校「張創辦人建邦博士暨張姜文錙伉儷熊貓講座」，邀請世耕石弘開講。

石弘的祖父是近畿大學創始人，原本不在大學工作的世耕石弘，在報考人數幾近腰斬的2007年，臨危受命，毅然接下廣報部長（公關主任）一職。他將公關廣告的概念帶入大學體系，將近畿大學從世人印象中二流的大學，逐漸洗掉過去的魯宅味，扭轉品牌形象，成為一所勇於自省、具有活力的潮牌大學，成為年輕女孩心生嚮往的理想學府。

世耕石弘曾說，以一般企業的成功為例，倘若沒有可資強調的技術能力與商品價值，光靠公關與廣告是不足以拉抬品牌形象；而經營大學亦同，需要累積足量的研究成果以及順應時代趨勢的教育改革，才能發揮公關與廣告的加乘力量。

此次應邀至淡江大學演講，他將跳脫以往演說主題所著重的品牌力與公關策略，而試「以專業、苦幹與熱淚：近畿大的溝通戰略」為題，訴說該校透過有效的溝通機制，從如何凝聚團隊、建立共識，進而對外拓展與擴散，甚至以校內帥哥正妹為封面人物，設計時尚版的大學簡介，在「早安少女組」製作人策畫下，舉辦華麗的開學典禮等創造話題，成功的將原本傳統招生的「Buy me」意象，有效轉型為「Love me」品牌。

近畿大學世耕石弘總務部長專題演講相關訊息

時間：108年10月31日（周四）下午1時10分

地點：淡江大學淡水校園守謙國際會議中心3樓有蓮廳（新北市淡水區英專路151號）

流程：

PM12：55~ 1：05 媒體接待

PM 1 ：10~ 1：15 致歡迎詞

PM 1 ：15~ 2：40 專題演講

PM 2 ：40~ 3：00 Q&；A

PM 3：00 ~ 賦歸