報考人數第一！這間日本大學 怎麼在10年讓報考人數翻倍
跟台灣一樣面臨少子化危機的日本，位於關西的近畿大學演出一場近乎奇蹟式的逆轉勝。從2014年開始連續6年超越東大等一流大學，報考人數日本第一；近十年間考生報名人數更是成長兩倍。幕後推手是近畿大學總務部長世耕石弘，他將於10月31日於淡江大學淡水校園守謙國際會議中心進行專題演講，談他如何透過創意發想，讓近畿大學谷底翻身。
「生源減少、招生不易」是目前國內教育界的困境，因為少子化問題正嚴重衝擊台灣社會，預估117學年度新生人數只剩約15.7萬，各級學校的招生挑戰更顯艱難。當學生的總數減少已是不可逆的趨勢時，那麼大學該如何自處？在同樣面臨少子化危機的日本，位於關西的近畿大學卻演出一場近乎奇蹟式的逆轉勝。從2014年開始連續6年超越東大等一流大學，報考人數日本第一；近十年間考生報名人數更是成長兩倍。該校靠著穩健的實學教育精神和眩目的公關廣告翻身，值得台灣借鏡。
為了讓社會各界深入瞭解改變「沒有升降制的循環賽」現狀的成功案例，10月31日（周四）下午淡江大學文學院透過該校「張創辦人建邦博士暨張姜文錙伉儷熊貓講座」，邀請世耕石弘開講。
石弘的祖父是近畿大學創始人，原本不在大學工作的世耕石弘，在報考人數幾近腰斬的2007年，臨危受命，毅然接下廣報部長（公關主任）一職。他將公關廣告的概念帶入大學體系，將近畿大學從世人印象中二流的大學，逐漸洗掉過去的魯宅味，扭轉品牌形象，成為一所勇於自省、具有活力的潮牌大學，成為年輕女孩心生嚮往的理想學府。
世耕石弘曾說，以一般企業的成功為例，倘若沒有可資強調的技術能力與商品價值，光靠公關與廣告是不足以拉抬品牌形象；而經營大學亦同，需要累積足量的研究成果以及順應時代趨勢的教育改革，才能發揮公關與廣告的加乘力量。
此次應邀至淡江大學演講，他將跳脫以往演說主題所著重的品牌力與公關策略，而試「以專業、苦幹與熱淚：近畿大的溝通戰略」為題，訴說該校透過有效的溝通機制，從如何凝聚團隊、建立共識，進而對外拓展與擴散，甚至以校內帥哥正妹為封面人物，設計時尚版的大學簡介，在「早安少女組」製作人策畫下，舉辦華麗的開學典禮等創造話題，成功的將原本傳統招生的「Buy me」意象，有效轉型為「Love me」品牌。
近畿大學世耕石弘總務部長專題演講相關訊息
時間：108年10月31日（周四）下午1時10分
地點：淡江大學淡水校園守謙國際會議中心3樓有蓮廳（新北市淡水區英專路151號）
流程：
PM12：55~ 1：05 媒體接待
PM 1 ：10~ 1：15 致歡迎詞
PM 1 ：15~ 2：40 專題演講
PM 2 ：40~ 3：00 Q&；A
PM 3：00 ~ 賦歸
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