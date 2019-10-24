國三生注意！免試入學紛採計英檢、本土語言認證成績

2019-10-24 22:09 聯合報 記者 聯合報 記者 張錦弘 ／即時報導



政府推動雙語國家政策，各地紛設雙語實驗學校或專班，包括高雄、花蓮等越來越多地區的高中職免試入學也採計全民英檢、托福、多益等英檢成績，當成超額比序的加分項目，明年台南區也加入採計行列，考生應詳讀招生簡章，確認採計哪些英檢、哪些等級的測驗成績，再決定是否報考。

由教育部補助語言訓練測驗中心研發辦理的「全民英檢」（GEPT），2000年開辦至今已約800萬人報名，平均每年40-50萬人次報考，明年測驗日程表近日已公告於官網 https://www.gept.org.tw/ ，全年共19場紙筆場次、10 場電腦化場次供選擇。

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語言訓練測驗中心研發長吳若蕙特別提醒國三生，花蓮、高雄等部分地區高中職免試入學超額比序採計全民英檢等英檢成績，列為加分項目，有意報考的學生，不要錯過時程。

以明年新增採計英檢的台南區為例，採計標準參照 CEF架構相當A2級以上的英檢，占總分5分，包括托福、多益及全民英檢等。吳若蕙說，A2級相當於全民英檢初級測驗。

再以高雄區為例，也採計全民英檢、托福、多益、劍橋國際英語認證等成績，通過全民英檢初級初試（考聽、讀測驗）可加10分、通過初級複試（考說、寫測驗）加20分；多益測驗聽力110分、閱讀115分以上，超額比序加10分。不過競爭最激烈、報考英檢最多人的基北區，免試入學倒是沒採計英檢成績，中投區也沒採計。

吳若蕙另提醒目前的高中職一年級新生，配合108新課綱上路的高中職學習歷程檔案，也採認全民英檢成績，學生可上傳各級測驗成績，各大學、四技二專校系招生時自行決定是否採計；另外，選修英語科師資培育課程的學生，也規定要通過全民英檢中高級複試等級的英檢。

吳若蕙表示，全民英檢明年首次初級聽讀測驗將於1月5日舉辦，原本10月25日截止報名，為因應考生將來升學需求，語測中心延到11月22日才截止。