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「兩塊雞排而已，拿去」店家誤會沒付錢 女客受辱氣哭

大專鼓王、高球新秀 都來自這所科大

2019-10-24 11:00聯合報 記者潘乃欣／台北即時報導

台北城市科技大學掀起快樂學習風潮，引進企業師資授課、鼓勵學生實作與參賽、鏈結國內外的實習，激發學生多元的學習價值，使學生成為大專爵士鼓王與眾所矚目的高球新秀，讓學生成就自我、圓夢未來。

歷經四年的挑戰比賽，來自台北城市科技大學流行音樂程大四生張育齊靠著苦練，終登上2019亞洲盃鼓王鼓后爭霸賽亞洲爵士鼓王大專組寶座。今天在城市科大舉辦的大師講座，由流行音樂程主任薛忠銘開講，會中也邀請張育齊與學弟妹交流成功心法。

張育齊說，他從小有音樂夢，大一開始每年報名參加亞洲盃鼓王鼓后爭霸賽，都沒有名次。去年終於拿到第二名，但得名後一度陷入迷惘，後來調整腳步加強練鼓，最後以樂曲「Get to it」的爵士鼓表演，獲得大專組爵士鼓第一名。

張育齊說，學校裡充滿快樂學習的氛圍很重要。由於主任薛忠銘會安排唱片產業業師到校執教、演講，講述製作、錄音、演唱、行銷、宣傳、經紀等，他藉此學習到了流行音樂實務面的產業架構，了解自己的就業目標。學校也經常舉辦校內、外成果發表會或與社區交流的展演活動，例如「第一支舞」、「淡水有約」等，給他舞台經驗的寶貴養分，有自信把所研讀的各國鼓手演奏的技法大膽秀出來。他說：「學習不會死板板，每天累積一些小成果，達到心中夢想。」

城市科大休閒系大三生陳萱2017年成為世大運高球國手也是雙面銀牌得主。在曾任奧運國家代表隊教練的休閒系教授曾秀鳳協助下，她在聲寶女子高球賽摘下業餘球后。去年9月，她成功轉戰職業，今年一舉拿下聲寶女子公開賽亞軍，寫下轉戰職業最佳排名，並以新人姿態搶下國內只有10個名額的LPGA裙襬搖搖的出賽權。

陳萱說，在休閒系不只專注在高爾夫球學習，也參與她有興趣的水域課程，和同學們徜徉在獨木舟、潛水等課程中，藉由多采多姿課程，挖掘更多潛力，繼續朝世界球后夢想邁進。

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