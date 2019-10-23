校園血滴子！教部統計 電扇脆化5年13意外27童傷

2019-10-23 22:22 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ／即時報導



教育部校安中心統計，過去5年曾發生13風扇傷人事件，導致27位學童受傷。聯合報系資料照／記者紀文禮攝影 分享 facebook

北市一所學校教室電風扇日前驚傳扇葉脆化，碎片隨著風扇運轉飛濺變成傷人暗器，情節猶如「校園血滴子」。教育部校安中心統計，過去5年曾發生13起類似事件，導致27位學童受傷，甚至傷到眼睛周邊。

北市一所國小今年9月發生電風扇脆化事件。該校總務主任受訪表示，當天午休時間，風扇運轉過程中，扇葉突然破裂，碎片打中班上一位學童，正巧學童戴著防災用「小橘帽」而沒有受傷；且另一位孩子反應機靈，即刻關掉所有風扇，所幸無人受傷。

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校方也表示，該校有上百個電風扇，學校每年寒暑假都會進行巡檢、清潔，扇葉上次更換則是3至4年前。學校在事件發生後，也全數更換全校電風扇扇葉。

類似的電風扇脆化傷人事件已發生多起。教育部校安中心統計指出，過去5年曾發生13起類似案件，去年就占6件，共計27位學童受傷。最嚴重的一例發生在104年新北市一所國小，有8位學童被碎片打到手臂、頭部，甚至是眼睛周邊。

台灣家長教育聯盟理事長謝國清表示，風扇脆化傷人事件並非個案，各級學校應全面體檢電風扇扇葉狀況，教育部也須訂出電風扇扇葉的使用期限。

教育部國教署表示，根據現行規定，電扇的使用年限為5年，且學校應定期巡視使用情形，如有損壞須儘速報修。但扇葉脆化有多種可能性，除了已逾使用年限，一些教室長年受太陽西曬也可能縮短扇葉壽命。

國教署也指出，現行法令規定，高中職的教室、辦公室若需要裝置電扇，學校可於校務年度預算內，編列經費辦理修繕及更新。至於國中小部分，因電扇為消耗品，經費屬經常門，教育部無相關設施設備經費補助，由縣市政府提供經費。