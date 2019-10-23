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推廣閱讀 文化部將跟交通部合作從車站開始

2019-10-23 13:55聯合報 記者何定照／台北即時報導

本報系願景工程4月推出「尋找台灣閱讀力」系列報導，立委今關注閱讀推廣問題。文化部鄭麗君表示，109年度整體投入人文閱讀及出版預算規畫增列近3千萬，擬將原本只有一日的「世界閱讀日」活動延長到半年，將暑假納入，並將和交通部合作，讓書香重回車站等公共空間。出版業者關切多時的營業稅減免問題，文化部也擬修法將「圖書」納入文化藝術獎助條例減免營業稅項目中。

鄭麗君表示，文化藝術獎助條例正討論修法中，目前除了針對藝術交易營業稅減免放寬期限等規定，首先就是爭取圖書出版納入減免營業稅。她說，此事已經協調兩年，最近一次收到財政部的回應是10月初，針對減免的執行技術、文化部認定的審查標準等做很深入的討論，希望近期能夠有所突破。

立委吳思瑤關心閱讀角落推廣問題，鄭麗君表示支持。她說，109年度整體投入人文閱讀及出版預算增列近3千萬，擴大推動各項閱讀計畫，包括將世界閱讀日這類本來是一日的活動，和今年推出的「走讀台灣」100條路線，結合擴大成一個近半年的較常態性的計畫。

鄭麗君說，此活動也會由書店由下而上大家一起結合推動活動，文化部也會成立規畫團隊，協助書店進行後勤的相關資源的建制與支持，讓書店跟民間團體比較聚焦在閱讀推廣跟相關內涵的導覽和介紹，公私協力一起來擴大推動，捲動相關閱讀的工作。

鄭麗君表示，也將邀請交通部一起來推動書店或書的角落重回車站，讓閱讀結合公共空間，在生活空間裡更多元化，讓書香重返公共空間。

她說，國外一些大型的車站等地都有書香角落，可以提醒旅人購買一本書或者在車上閱讀。她表示，民間的書店要經營非常困難，可以結合一些公共空間一起合作，讓他們也可以進入公共空間來形塑，透過車站的帶動試一個示範的計畫，並邀請民間的獨立書店合作。

立法院教育及文化委員會會議今邀文化部及所屬單位預算報告。記者何定照／攝影
立法院教育及文化委員會會議今邀文化部及所屬單位預算報告。記者何定照／攝影
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鄭麗君文化部世界閱讀日
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