國際反霸凌月 教育部分享8件制服引發熱議

2019-10-23 12:24 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ／台北即時報導



10月是國際反霸凌月，教育部最近在官方臉書粉絲專頁秀出八件中學制服，上面所繡的名字包括「娘炮」、「太平洋」、「高額頭」、「自以為混血」、「那個沒屌的」等，引起網友熱議。教育部也邀八名知名網紅合作，請他們分享過去被霸凌的經驗，今天將在官方臉書上釋出。

教育部在臉書秀出制服，並將邀網紅分享和此有關的受霸凌經驗。該名網紅是曾經半小時內吃下將近97塊麥克雞塊的美食YouTuber，也是身形高䠷的台泰混血兒。圖／取自教育部臉書 分享 facebook

教育部長潘文忠今天出席戶外教育記者會，會前受訪時表示，這一系列策展，是要呼籲大眾彼此尊重，不要幫別人繡上一輩子無法抹滅的標籤。

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他說，受霸凌者內心受傷的程度嚴重，此活動主打「你的標籤是我的驕傲」宣言，希望他們能相信自己是好的。他也鼓勵受霸凌者勇於走出過去陰影，走出真實的自己。

教育部主任秘書朱楠賢說，在校園中，霸凌可能以言語、肢體或關係等各種形式發生，孩子可能沒有意識到，就在不經意過程中對被霸凌者產生傷害。潘文忠說，同儕互開玩笑在所難免，呼籲彼此互相提醒、互相尊重，營造友善的校園和社會。