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高雄北京教育交流是統戰？學童敬書：同脈同根兩岸生輝

2019-10-23 12:15聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

北京醫科大學附屬小學一行39人，今天到高雄市莊敬國小進行教育參訪。台灣基進抨擊這場若是國際交流，就不應該選一個對台灣有統戰野心的國家。莊敬國小主任許國忠表示，是單純的教育交流。家長會副會長陳奕蓉與劉于銘表示，希望不要把政治帶進校園，沒有必要。

台灣基進昨天披露高雄三民區某國小將舉辦《兩岸一家親，共敘中華情》的活動，高雄黨部主委李欣翰表示，國際交流有很多方式、很多國家可以選擇，若校方真的重視國際交流，就不應該選擇一個對台灣有統戰野心的國家。

李欣翰說，連戰才剛接韓國瑜後援會總會長，同時又是2005年跑去中國之後，各省買辦開始大規模透過各式交流進入台灣的始作俑者。韓國瑜請假沒幾天，高雄市馬上出現這種兩岸為名的交流團，還直接進入校園，令人懷疑中國的手已經開始運作。習近平在今年三月的全國思想教育工作會議上，才剛提及「從娃娃抓起」，如果對岸的統戰手法已經不是過去的遮遮掩掩而是明目張膽，那麼台灣的教育工作者、家長，要把孩子暴露在這種外來的危機中嗎？

北京醫科大學附屬小學一行人，今天上午仍依既定行程到莊敬國小，校園因國慶十月掛了許多國旗。兩個國小先做才藝交流，讓小朋友相見歡，莊敬國小表演客家歌舞，北京小朋友表演京劇、少數民族歌舞、九節鞭等武術。

莊敬國小學務主任許國忠表示，北京醫科大學附屬國小39人到校進行交流，包含領隊1人、教師8人、國小2-6年級學生30人。今天整體交流時間約兩節課，包含相見歡，由該國小與北京學生表演節目後，進入班級一起上課；教師部分由學校進行特色課程分享。

高雄市教育局表示，莊敬國小特色課程為自我效能課程，即是先透過學生自己訪談他人與量表施測，發現自己的優勢天賦，同時結合桌遊的優勢虛擬，提升學生自我效能感，課程內容豐富、有趣，也吸引對岸國小前來交流分享。

莊敬國小家長會副會長陳奕蓉與劉于銘表示，誤解源自於不了解，孩子是國家棟梁，希望不要把政治帶進校園，沒有必要。學校過去也與日本等國家進行國際交流，這是正常的交流。

北京醫科大學附屬小學劉主任表示，這是體驗祖國山河的小活動，因為走到這兒，想到學校了解一下這裡的教育，讓孩子走進課堂體驗一下。其他的沒有什麼特別的內容，希望看看同齡孩子的生活。

北京醫科大學附屬小學的小朋友敬書「同脈同根兩岸生輝」。記者徐如宜／攝影
北京醫科大學附屬小學的小朋友敬書「同脈同根兩岸生輝」。記者徐如宜／攝影
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北京醫科大學附屬小學到高雄市莊敬國小進行教育參訪，兩岸小朋友相見歡。記者徐如宜／...
北京醫科大學附屬小學到高雄市莊敬國小進行教育參訪，兩岸小朋友相見歡。記者徐如宜／攝影
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北京醫科大學附屬小學到高雄市莊敬國小進行教育參訪，兩岸小朋友相見歡。記者徐如宜／...
北京醫科大學附屬小學到高雄市莊敬國小進行教育參訪，兩岸小朋友相見歡。記者徐如宜／攝影
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北京醫科大學附屬小學的小朋友敬書「同脈同根兩岸生輝」。記者徐如宜／攝影
北京醫科大學附屬小學的小朋友敬書「同脈同根兩岸生輝」。記者徐如宜／攝影
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北京醫科大學附屬小學學生表演京劇。記者徐如宜／攝影
北京醫科大學附屬小學學生表演京劇。記者徐如宜／攝影
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北京醫科大學附屬小學到高雄市莊敬國小進行教育參訪，兩岸小朋友相見歡。記者徐如宜／...
北京醫科大學附屬小學到高雄市莊敬國小進行教育參訪，兩岸小朋友相見歡。記者徐如宜／攝影
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莊敬國小親師生演出客家歌舞。記者徐如宜／攝影
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莊敬國小親師生演出客家歌舞。記者徐如宜／攝影
莊敬國小親師生演出客家歌舞。記者徐如宜／攝影
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北京韓國瑜高雄市
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