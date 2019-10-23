家長：戶外教學仍流行去「1369」 教育意義有限

2019-10-23 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ／台北即時報導



教育部為推廣戶外教學，去年修法將中小學的戶外教學由一年一次改為一學期一次，本學期配合108課綱開始實施。家長團體對此表示，目前多數的戶外教學行程、景點沒什麼變化，傳統的「一、三、六、九」（義大遊樂世界、劍湖山、六福村、九族文化村）仍流行，每次1、2000元的花費跑不到，教育意義不明。如今還要改成半年一次，家長自然覺得這筆錢是多花了。

全國家長團體聯盟理事長彭淑燕說，戶外教育既然被列為學習的一環，應該富含教育意義。政府既然強調戶外教育重要性，應該也要讓家長知道教學目的，否則家長易認為是亂花錢。每次含住宿至少一、兩千元，可能也對弱勢家庭帶來負擔。

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中華民國各級學校家長協會秘書長陳啟利說，戶外教育立意好，小孩一定也很喜歡，也可補足家庭沒辦法帶孩子走到戶外、接觸大自然的缺口。戶外教育應積極引導學生做行前準備，例如辦理地方文史考察行程，學生事前找資料、過程中做小組討論等，更能提升戶外教育的實質意義。

陳啟利說，這樣的戶外教育讓老師負擔很重，家長也可以適度參與投入，當志工協助。如果此舉能提高戶外教育的品質，家長不會介意多花一點錢，或是投入心力來支持。