親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

貧窮人的臺北：如果可以選擇，誰不想當體面的好人

MLB／小將索托打爆柯爾 國民首戰險勝太空人

家長：戶外教學仍流行去「1369」 教育意義有限

2019-10-23 11:29聯合報 記者潘乃欣／台北即時報導

教育部為推廣戶外教學，去年修法將中小學的戶外教學由一年一次改為一學期一次，本學期配合108課綱開始實施。家長團體對此表示，目前多數的戶外教學行程、景點沒什麼變化，傳統的「一、三、六、九」（義大遊樂世界、劍湖山、六福村、九族文化村）仍流行，每次1、2000元的花費跑不到，教育意義不明。如今還要改成半年一次，家長自然覺得這筆錢是多花了。

全國家長團體聯盟理事長彭淑燕說，戶外教育既然被列為學習的一環，應該富含教育意義。政府既然強調戶外教育重要性，應該也要讓家長知道教學目的，否則家長易認為是亂花錢。每次含住宿至少一、兩千元，可能也對弱勢家庭帶來負擔。

中華民國各級學校家長協會秘書長陳啟利說，戶外教育立意好，小孩一定也很喜歡，也可補足家庭沒辦法帶孩子走到戶外、接觸大自然的缺口。戶外教育應積極引導學生做行前準備，例如辦理地方文史考察行程，學生事前找資料、過程中做小組討論等，更能提升戶外教育的實質意義。

陳啟利說，這樣的戶外教育讓老師負擔很重，家長也可以適度參與投入，當志工協助。如果此舉能提高戶外教育的品質，家長不會介意多花一點錢，或是投入心力來支持。

教育部國教署組長武曉霞表示，教育部修法提高戶外教學頻率，並非強制各校多辦，而是鼓勵有動能的學校積極辦理，不侷限於一年辦一次。針對可能提高家庭花費一事，武曉霞說，108課綱有自主學習課程，中小學若開設戶外教學的自主學習課，國教署有補助學校。各學辦理時也會顧慮到經費和弱勢生的考量，在住宿選擇上，以親民的為主，不讓花費過高。

教育部舉行戶外教育記者會，發表戶外教育2.0宣言。記者潘乃欣／攝影
教育部舉行戶外教育記者會，發表戶外教育2.0宣言。記者潘乃欣／攝影
分享

108課綱教育部考察校外教學
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

高雄北京教育交流是統戰？學童敬書：同脈同根兩岸生輝

2019-10-23 12:15

嘉市玉山國中登玉山 16生攀頂峰

2019-10-22 23:36

學生走廊「借光自習」 成功高中政策急轉彎

2019-10-22 23:33

玉山國中學生登玉山 16名學生成功登上頂峰

2019-10-22 18:53

桃市國中小選讀東南亞語 以「越南語」最夯

2019-10-22 16:59

限塑跳成舞 彰安國中舞蹈班周六發表會

2019-10-22 14:40

AIT成立40周年慶 帶美國青年音樂家訪新竹高中

2019-10-22 11:24

段考考題外洩？鹿港國中：老師是用考古題

2019-10-21 20:43

踏溯台江趣 台南和順國中師生遊學北汕尾

2019-10-21 18:09

跨國餐飲名店鼎泰豐 赴樹德科大「選才」

2019-10-21 10:59

竹市校園五星級新廁所太美 學生搶著上

2019-10-20 12:23

超高難度！挑戰120公分高 搖滾歌手拉糖奪世界冠軍

2019-10-20 11:21

舞蹈教室沒有鏡子 她學習「往內看」自己的身體

2019-10-20 10:11

影／百艘獨木舟操場開箱文 野柳國小師生總動員

2019-10-19 09:10

桃園4私校教師遭資遣 控訴不合法

2019-10-18 23:51

中一中建地下停車場 近400學生和家長連署反對

2019-10-18 23:15

北市鼓勵晨讀 校園晨光時間不考試

2019-10-18 23:06

金山高中排水管鏽蝕倒塌 議員爭取百萬改善

2019-10-18 21:22

睽違五十年 世界兒童畫展新莊國小登場　

2019-10-18 21:18

高雄市中小學科學園遊會在科工館 師生免費入場體驗

2019-10-18 19:27

只為274個停車位開挖操場 中一中400名家長連署反對

2019-10-18 19:23

【即時短評】一中商圈的繁榮 中一中該承擔嗎？

2019-10-18 18:33

竹市載熙國小通學步道啟用 解決長年交通問題

2019-10-18 12:36

基隆尚智國小擬廢校 地方關心校舍利用

2019-10-17 23:31

中山工商學生赴首爾 奪IFBC韓國國際美容藝術大賽6金

2019-10-17 15:30

百餘國中小師生赴平潭交流 天候影響返台行程引質疑

2019-10-17 14:54

當年種的樹苗 跟小學生一起長大茁壯

2019-10-17 14:44

烏來國中小22師生 挑戰4天3夜大霸尖山

2019-10-17 14:39

影／少子化風暴！基隆尚智國小新生掛零 明年擬停辦

2019-10-17 14:26

學校段考命題黑韓 綠營議員也批離譜 校方：口頭告誡

2019-10-17 13:37

影／「黑韓黑到學校」 國中老師段考出題「國榆卑鄙小人」

2019-10-17 12:53

小一入學時種樹 小六畢業前森活展交棒護樹理念

2019-10-17 07:12

高中英聽將考素養題 恐不利弱勢

2019-10-17 00:24

從小沒補習…英聽考素養題 偏鄉高中憂打擊學生信心

2019-10-16 21:49

高中學習歷程檔案上路 家長：學術社團變搶手

2019-10-16 21:49

恐不利偏鄉弱勢生？配合新課綱 高中英聽也考素養題

2019-10-16 21:49

處女座小一兒堅持筆畫工整 媽神經繃緊怒吼「太龜毛」

2019-10-16 17:18

獨／科教館竟無公共電話 家長嘆：孩子怎麼辦？

2019-10-16 09:04

用江湖味唱出最青春的故事 誠正中學少年寫歌將發表

2019-10-15 15:29
看更多

熱門文章

只薄薄一片效能不輸鋰電池 虎尾科大研發重大突破

2019-10-22 17:43

藥妝店店員轉投公職 他「捐肝救父」又拚司法特考

2019-10-23 07:40

防超篩！151大學系組 下學年增採考科

2019-10-23 00:29

南部私大違法扣減教授學術研究費 教育部要求校方補發

2019-10-23 02:03

考生注意！招聯會今公布109學年學測參採

2019-10-22 14:38

中正大學設連儂牆 歡迎不同立場言論

2019-10-22 12:57

立委指中國交流團涉統戰 教育部：研議登錄機制

2019-10-22 17:47

高雄北京教育交流是統戰？學童敬書：同脈同根兩岸生輝

2019-10-23 12:15

營養午餐交流 韓國食材費高3倍遠勝台灣

2019-10-22 16:38

高雄莊敬國小：平常心接待北京師生 不撤國旗

2019-10-22 20:44

張忠謀至中正大學演講 分享如何克服挫折及挑戰困難

2019-10-23 09:59

清大直通柏克萊加大 明年起3系20名額

2019-10-22 23:41

玉山國中學生登玉山 16名學生成功登上頂峰

2019-10-22 18:53

5歲養螳螂、高中發表論文 他用特殊選才錄取昆蟲系

2019-10-23 11:49

家長：戶外教學仍流行去「1369」 教育意義有限

2019-10-23 11:29

名人綽號談校園霸凌 制服主人23日陸續揭曉

2019-10-22 19:59

影／國中小全面裝冷氣？ 蘇揆：先按需求補助

2019-10-22 17:51

打造校園零霸凌 「讓孩子解決孩子的問題」

2019-10-23 00:12

「紅樹科可以染紅布？」 學童一句話老師開了堂植物染

2019-10-23 09:08

偏鄉學校 將設閱讀推動教師

2019-10-23 00:15

桃市國中小選讀東南亞語 以「越南語」最夯

2019-10-22 16:59

學生走廊「借光自習」 成功高中政策急轉彎

2019-10-22 23:33

《紅樓夢》崑曲演出 今晚在東華大學登場

2019-10-22 15:11

國際反霸凌月邀來網紅 教育部分享8件制服引發熱議

2019-10-23 12:24

戶外教育2.0 教部每年編五千萬支持學校帶學生走出去

2019-10-23 11:03

特殊生疑遭霸凌退學 中市教育局介入調查

2019-10-22 14:35

調查報導回響／偏鄉圖書室被遺忘 教長：設閱讀推動教師

2019-10-22 14:30

台日學子科學交流 靜岡北高校師生團赴南投會5校

2019-10-22 15:28

吸引青年返鄉 大學攜彰化福興鄉盼助產業升級

2019-10-22 18:15

調查報導回響／教部：引導地方善用經費 助偏鄉學校買書

2019-10-22 14:33

海洋大學設學聲牆 學生聲援反送中

2019-10-22 13:06

限塑跳成舞 彰安國中舞蹈班周六發表會

2019-10-22 14:40

日本大和西高校訪光復高中 擴展學生國際視野

2019-10-22 18:42

嘉市玉山國中登玉山 16生攀頂峰

2019-10-22 23:36

高中女孩出國遊學 體驗異文化開拓視野

2019-10-23 09:10

史上最佳電影Top 10！看《小丑》經典台詞學英文

2019-10-23 09:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top