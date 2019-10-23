親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

獨家回應／小禎確認簽字離婚 坦言不說是為了女兒

陳同佳如何來台投案？ 刑事局提這兩個方式可行

戶外教育2.0 教部每年編五千萬支持學校帶學生走出去

2019-10-23 11:03聯合報 記者潘乃欣／即時報導

108課綱鼓勵中小學辦戶外教育，帶學生走出教室學習。教育部今天舉辦戶外教育分享會，展現2016年至今的戶外教育推動成果。教育部也發表「讓學習走入真實世界：戶外教育2.0宣言」與「戶外教育實施參考手冊：行政指引篇」，全面推廣戶外教育。

戶外教育2.0宣言內容顯示，108課綱接軌聯合國永續發展目標，融合歷史人文、學科知識、自然生態，讓學習走入真實世界。教育部在宣言中承諾，將確保學習者在真實世界完整、全面的學習探索權利，同時也建置多元、安全、自然與人文兼具的戶外教學場域。

教育部長潘文忠致詞表示，教育部日前說服60多名立法委員，將戶外教育這項重要的學習活動確立，寫成正式的戶外教育宣言。戶外教育不是旅行、遊樂，應是重要的、不可或缺的學習活動。教育部也舉辦推廣會，希望戶外教育2.0宣言能全面推動。

潘文忠說，他相信只要有老師說下一堂課不在教室，孩子不會跟你說什麼，就衝出去了，學習的熱情自然激發。戶外教育也是人與自然、人文的連結，幫助學生認識我們身處的環境，了解地球環境遇到的問題。

教育部表示，教育部2008年訂定「補助實施戶外教育焦點」，2014年進一步發布「戶外教育宣言」，鼓勵學校與民間參與辦理戶外教育課程。2016年再啟動「推動戶外教育實施計畫」由行政系統著手完備補助要點，規劃持續性的經費支持，每年補助地方政府與學校5000萬元，支持學生走出教室。

記者會中展示全台11所中小學實施戶外教育的成果。宜蘭縣岳明國小以海洋教育為主題，從中培養學生不畏艱難、自主解決困境的能力。該校學生今天展現學習成果，現場演場兩首原住民歌曲「飛魚之歌」和「蚵愛大海」。校長黃建榮表示，孩子在學習過程中體會到感恩大海的心，也認識達悟族文化。

新北市米倉國小、台南光復國小、高雄光榮國小則以河口、潟湖、海洋生態環境為出發點，展現戶外教育如何帶領學生認識在地生態，教導學生解決問題。

教育部發表戶外教育2.0宣言，教育部長潘文忠致詞。記者潘乃欣／攝影
教育部發表戶外教育2.0宣言，教育部長潘文忠致詞。記者潘乃欣／攝影
分享

教育部108課綱
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

史上最佳電影Top 10！看《小丑》經典台詞學英文

2019-10-23 09:16

高中女孩出國遊學 體驗異文化開拓視野

2019-10-23 09:10

打造校園零霸凌 「讓孩子解決孩子的問題」

2019-10-23 00:12

偏鄉學校 將設閱讀推動教師

2019-10-23 00:15

南部私大違法扣減教授學術研究費 教育部要求校方補發

2019-10-23 02:03

名人綽號談校園霸凌 制服主人23日陸續揭曉

2019-10-22 19:59

營養午餐交流 韓國食材費高3倍遠勝台灣

2019-10-22 16:38

《紅樓夢》崑曲演出 今晚在東華大學登場

2019-10-22 15:11

調查報導回響／教部：引導地方善用經費 助偏鄉學校買書

2019-10-22 14:33

調查報導回響／偏鄉圖書室被遺忘 教長：設閱讀推動教師

2019-10-22 14:30

霸凌受害名人綽號活動 教部：別輕易繡上難以拆下玩笑

2019-10-22 12:32

出國留遊學說明會 11月起北中南場陸續舉辦

2019-10-22 12:27

立志要投入人道救援 宏都拉斯學生來台讀外交系

2019-10-22 12:05

引導地方用經費幫偏鄉學校買書 潘文忠：錢不夠教部出

2019-10-22 09:23

偏鄉小學圖書室「被遺忘」教長：將補助設閱讀推動教師

2019-10-22 09:11

少子化海嘯 南部3校部分停招

2019-10-21 23:56

關注霸凌議題 教部分享8名人曾遭汙名化綽號

2019-10-21 20:11

台大生免費升學輔導 助弱勢生解題、自習

2019-10-21 16:28

論語是最早的國際禮儀教科書？柏拉圖 vs. 孔子都講禮

2019-10-21 14:36

數位學習素養不足 教部要求師培大學把ICT融入課程

2019-10-21 11:11

遲來6年的正義 永達學院董事正式遭法院解除職務

2019-10-21 10:44

【即時短評】高教千瘡百孔 私校轉退條例仍遙遙無期

2019-10-21 09:53

「教育部官員都該先來這當校長一年」偏鄉私大求關愛

2019-10-21 09:38

獨／南部老牌科大難生存 109學年一口氣停招10科系

2019-10-21 09:30

教團批政府罔顧學童健康 只想用高鐵南延選前買票

2019-10-21 08:09

新課綱、學習歷程 博物館幫一把

2019-10-21 00:03

教育永續發展論壇／校園e化 柯文哲：可視為「國防工業」

2019-10-19 23:41

每晚陪讀像控制狂？高中生拍微電影傾聽媽媽心聲

2019-10-19 19:21

影／談教育 柯文哲：教育比軍購有用

2019-10-19 10:08

師培研討會 暢談海外交流經驗

2019-10-18 23:01

內湖高工漂流木案疑涉貪 教育局：靜候司法調查

2019-10-18 19:27

家庭羈絆重 大學女主管占比不到3成

2019-10-18 14:16

吳大猷紀念獎 女性獲獎10年最多

2019-10-18 14:15

12騎士單車環島9天 陪偏鄉孩童學理財

2019-10-18 13:53

晨光時間不考試 北市教局與葉丙成簽約推閱讀素養

2019-10-18 12:41

家庭照顧責任重 大學女性高階主管比率不到三成

2019-10-18 11:26

吳大猷紀念獎女性得獎者10年新高 交大5G推手獲獎

2019-10-18 10:50

大學不敢輕易新增能源系 黃士修認為是這個原因

2019-10-17 18:59

培育綠能產業人才 僅14校招生

2019-10-17 14:22
看更多

熱門文章

只薄薄一片效能不輸鋰電池 虎尾科大研發重大突破

2019-10-22 17:43

霸凌受害名人綽號活動 教部：別輕易繡上難以拆下玩笑

2019-10-22 12:32

從清大前進柏克萊工學院 有學碩博特快列車

2019-10-22 11:15

藥妝店店員轉投公職 他「捐肝救父」又拚司法特考

2019-10-23 07:40

防超篩！151大學系組 下學年增採考科

2019-10-23 00:29

南部私大違法扣減教授學術研究費 教育部要求校方補發

2019-10-23 02:03

109學年度個人申請 9成醫學系採計國英數自

2019-10-22 11:17

考生注意！招聯會今公布109學年學測參採

2019-10-22 14:38

中正大學設連儂牆 歡迎不同立場言論

2019-10-22 12:57

大學申請繁星參採3科最多 151系組增考科防超篩

2019-10-22 11:37

立委指中國交流團涉統戰 教育部：研議登錄機制

2019-10-22 17:47

營養午餐交流 韓國食材費高3倍遠勝台灣

2019-10-22 16:38

高中應屆生看過來！敏實集團首屆AI冬令營 全程免費

2019-10-22 12:15

高雄莊敬國小：平常心接待北京師生 不撤國旗

2019-10-22 20:44

AIT成立40周年慶 帶美國青年音樂家訪新竹高中

2019-10-22 11:24

清大直通柏克萊加大 明年起3系20名額

2019-10-22 23:41

玉山國中學生登玉山 16名學生成功登上頂峰

2019-10-22 18:53

出國留遊學說明會 11月起北中南場陸續舉辦

2019-10-22 12:27

名人綽號談校園霸凌 制服主人23日陸續揭曉

2019-10-22 19:59

影／國中小全面裝冷氣？ 蘇揆：先按需求補助

2019-10-22 17:51

打造校園零霸凌 「讓孩子解決孩子的問題」

2019-10-23 00:12

海洋大學設學聲牆 學生聲援反送中

2019-10-22 13:06

桃市國中小選讀東南亞語 以「越南語」最夯

2019-10-22 16:59

「紅樹科可以染紅布？」 學童一句話老師開了堂植物染

2019-10-23 09:08

張忠謀至中正大學演講 分享如何克服挫折及挑戰困難

2019-10-23 09:59

偏鄉學校 將設閱讀推動教師

2019-10-23 00:15

立志要投入人道救援 宏都拉斯學生來台讀外交系

2019-10-22 12:05

《紅樓夢》崑曲演出 今晚在東華大學登場

2019-10-22 15:11

學生走廊「借光自習」 成功高中政策急轉彎

2019-10-22 23:33

特殊生疑遭霸凌退學 中市教育局介入調查

2019-10-22 14:35

上海城市盃校園電競賽奪冠 樹德主播分析我具侵略性

2019-10-22 11:41

調查報導回響／偏鄉圖書室被遺忘 教長：設閱讀推動教師

2019-10-22 14:30

台日學子科學交流 靜岡北高校師生團赴南投會5校

2019-10-22 15:28

吸引青年返鄉 大學攜彰化福興鄉盼助產業升級

2019-10-22 18:15

調查報導回響／教部：引導地方善用經費 助偏鄉學校買書

2019-10-22 14:33

限塑跳成舞 彰安國中舞蹈班周六發表會

2019-10-22 14:40

戶外教育2.0 教部每年編五千萬支持學校帶學生走出去

2019-10-23 11:03

日本大和西高校訪光復高中 擴展學生國際視野

2019-10-22 18:42

嘉市玉山國中登玉山 16生攀頂峰

2019-10-22 23:36

高中女孩出國遊學 體驗異文化開拓視野

2019-10-23 09:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top