戶外教育2.0 教部每年編五千萬支持學校帶學生走出去

2019-10-23 11:03 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ／即時報導



108課綱鼓勵中小學辦戶外教育，帶學生走出教室學習。教育部今天舉辦戶外教育分享會，展現2016年至今的戶外教育推動成果。教育部也發表「讓學習走入真實世界：戶外教育2.0宣言」與「戶外教育實施參考手冊：行政指引篇」，全面推廣戶外教育。

戶外教育2.0宣言內容顯示，108課綱接軌聯合國永續發展目標，融合歷史人文、學科知識、自然生態，讓學習走入真實世界。教育部在宣言中承諾，將確保學習者在真實世界完整、全面的學習探索權利，同時也建置多元、安全、自然與人文兼具的戶外教學場域。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

教育部長潘文忠致詞表示，教育部日前說服60多名立法委員，將戶外教育這項重要的學習活動確立，寫成正式的戶外教育宣言。戶外教育不是旅行、遊樂，應是重要的、不可或缺的學習活動。教育部也舉辦推廣會，希望戶外教育2.0宣言能全面推動。

潘文忠說，他相信只要有老師說下一堂課不在教室，孩子不會跟你說什麼，就衝出去了，學習的熱情自然激發。戶外教育也是人與自然、人文的連結，幫助學生認識我們身處的環境，了解地球環境遇到的問題。

教育部表示，教育部2008年訂定「補助實施戶外教育焦點」，2014年進一步發布「戶外教育宣言」，鼓勵學校與民間參與辦理戶外教育課程。2016年再啟動「推動戶外教育實施計畫」由行政系統著手完備補助要點，規劃持續性的經費支持，每年補助地方政府與學校5000萬元，支持學生走出教室。

記者會中展示全台11所中小學實施戶外教育的成果。宜蘭縣岳明國小以海洋教育為主題，從中培養學生不畏艱難、自主解決困境的能力。該校學生今天展現學習成果，現場演場兩首原住民歌曲「飛魚之歌」和「蚵愛大海」。校長黃建榮表示，孩子在學習過程中體會到感恩大海的心，也認識達悟族文化。