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港府聲明：台灣無權派員到港押解疑犯

南部私大違法扣減教授學術研究費 教育部要求校方補發

2019-10-23 02:03聯合報 記者馮靖惠／即時報導

南部一所私立大學顏姓教授，向全國私立學校產業工會投訴，該校於今年2月起停止給付顏師全部學術研究加給，致顏師每月減少3萬8675元薪給。教育部近日發函工會表示，查該校並未與顏師協議而逕自變更其學術研究加給支給數額，違反教師待遇條例，已函請該校盡速補發顏師今年2月後的學術研究加給，並於11月15日前將補發薪資相關證明函復教育部。

教育部公函表示，私立學校如欲調整教師加給的支給數額，無論學校協議程序為何，均須與個別教師協議同意調整加給支給數額後納入聘約始生效力，如教師未同意調整者，仍應按原聘約(書)規定發給。

查該所南部私大教師聘約明定，該校在未實施學術研究費分級制下，顏師職級為助理教授，學術研究費月支數額應為新台幣3萬8675元，學校在未與顏師協議同意調整並納入聘約前，不得變更支給數額。

教育部公文指出，查該校並未與顏師協議而逕自變更其學術研究加給支給數額，已函請該校應盡速補發顏師108年2月後的學術研究加給，並於11月15日前將補發薪資相關證明函復教育部。如未於期限內改善者，將依教師待遇條例第23條第1項第4 款規定處以罰鍰，並按次處罰至改善為止。

全國私立學校產業工會理事長尤榮輝表示，除了顏師外，教育部也已要求這間私大檢附相關證明資料，包括與所有編制內專任教師達成調整學術研究加給協議的具體資料，俾資佐證。

教育部。本報資料照片
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