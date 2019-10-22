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《紅樓夢》崑曲演出 今晚在東華大學登場

2019-10-22 15:11聯合報 記者王思慧／花蓮即時報導

紅樓夢》是許多人心目中的經典文學，也被改編為崑曲形式呈現。國立東華大學藝術中心與台灣崑曲團合作，邀請當代紅樓夢學者、任教東華大學的朱嘉雯教授，娓娓道出紅樓夢中的崑曲搬演背景，再由專業崑曲演員們表演，精彩講座與演出將於今天晚間7時在東華大學學生活動中心演講廳展開。

東華大學表示，這場「紅樓‧夢崑曲」經由學者與崑曲藝術家對話的形式，詮釋《紅樓夢》中崑曲，用專業角度感受情感，讓人融入故事情節裡。

台灣崑劇團是1991年在行政院文化建設委員會，及國立傳統藝術中心支持下，開辦由曾永義教授和洪惟助教授主持的「崑曲傳習計畫」，廣泛邀集大陸各劇團優秀的崑劇演員及教師來台教授崑曲，多年來培訓出一批專業表演者。

為延續計畫成果，1999年秋天，在洪惟助教授的帶領下，以參與該計畫的優秀成員為基礎，組成台灣第一個專業崑劇表演團體「台灣崑劇團」，並於2004年至2011年7度入選文建會扶植團隊。

東華大學表示，現場填寫活動問卷或至「國立東華大學藝術中心」臉書粉絲頁打卡按讚，將可獲得小禮物一份，表演場內自由入座，座位額滿或演出開始10分鐘後，即不再開放觀眾進場。

「紅樓‧夢崑曲」將於今天晚間7時在東華大學學生活動中心演講廳展開。圖／東華大學提...
「紅樓‧夢崑曲」將於今天晚間7時在東華大學學生活動中心演講廳展開。圖／東華大學提供
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崑曲東華大學紅樓夢
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