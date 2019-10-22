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立志要投入人道救援 宏都拉斯學生來台讀外交系

2019-10-22 12:05聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

淡江大學外交與國際關係學系全英語學士班學生白瑞恩（RENE MARCELO BARAHONA SANCHEZ）來自宏都拉斯，透過外交部台灣獎學金來台就讀，為圓參與國際外交活動夢想，努力向學，一年級上下學期均以優異成績獲得全班第一名的佳績。未來白瑞恩希望加入國際組織進行人道救援工作。

白瑞恩的母親任職於宏國咖啡行銷組織，經常到世界各國行銷宏國咖啡，因此他從小就隨母親遊歷了多個國家。受到父母的影響與鼓勵，白瑞恩對於外國文化產生很大的興趣，高中時參加歐洲國際青年領袖小型會議，讓他更嚮往外交國際關係領域的研究學習。

高中畢業時，白瑞恩就立志出國進修，比較了美國、日本、加拿大及墨西哥等國的學習環境與獎學金狀況，終在母親提供台灣獎學金的資訊後，選擇了遙遠的台灣，挑戰新環境與新語言。

2017年白瑞恩來台於台灣師範大學國語教學中心學習中文，一年後如願進入淡江大學外交與國際關係學系。除了努力念書取得好成績外，他也對課外活動十分熱衷，加入系學會、足球隊，參加淡江模擬聯合國會議，進行實務練習，拓展全球視野。今年白瑞恩從參與者進階到籌畫者，參與規畫明年的模擬聯合國會議，還將擴大邀請台灣大學、輔仁大學及銘傳大學的學生共同與會。

雖然白瑞恩現在才大學二年級，20歲的他對未來已有初步的規畫，他計畫取得學士學位後，繼續修讀碩士學位；或者加入國際組織進行人道救援工作。今年七、八月，他即參加聯合國糧食及農業組織 （Food and Agriculture Organization of the United Nations）的相關活動，至宏都拉斯南部地區幫助當地窮苦的人民。

白瑞恩於台南奇美博物館。圖／白瑞恩提供
白瑞恩於台南奇美博物館。圖／白瑞恩提供
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白瑞恩與高雄佛光山大佛合影。圖／白瑞恩提供
白瑞恩與高雄佛光山大佛合影。圖／白瑞恩提供
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聯合國宏都拉斯淡江大學
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