立志要投入人道救援 宏都拉斯學生來台讀外交系

2019-10-22 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 /台北即時報導



淡江大學外交與國際關係學系全英語學士班學生白瑞恩(RENE MARCELO BARAHONA SANCHEZ)來自宏都拉斯,透過外交部台灣獎學金來台就讀,為圓參與國際外交活動夢想,努力向學,一年級上下學期均以優異成績獲得全班第一名的佳績。未來白瑞恩希望加入國際組織進行人道救援工作。

白瑞恩的母親任職於宏國咖啡行銷組織,經常到世界各國行銷宏國咖啡,因此他從小就隨母親遊歷了多個國家。受到父母的影響與鼓勵,白瑞恩對於外國文化產生很大的興趣,高中時參加歐洲國際青年領袖小型會議,讓他更嚮往外交國際關係領域的研究學習。

高中畢業時,白瑞恩就立志出國進修,比較了美國、日本、加拿大及墨西哥等國的學習環境與獎學金狀況,終在母親提供台灣獎學金的資訊後,選擇了遙遠的台灣,挑戰新環境與新語言。

2017年白瑞恩來台於台灣師範大學國語教學中心學習中文,一年後如願進入淡江大學外交與國際關係學系。除了努力念書取得好成績外,他也對課外活動十分熱衷,加入系學會、足球隊,參加淡江模擬聯合國會議,進行實務練習,拓展全球視野。今年白瑞恩從參與者進階到籌畫者,參與規畫明年的模擬聯合國會議,還將擴大邀請台灣大學、輔仁大學及銘傳大學的學生共同與會。