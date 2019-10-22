引導地方用經費幫偏鄉學校買書 潘文忠：錢不夠教部出

2019-10-22 09:23 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ／台北即時報導



中小學的圖書館經費和人力，城鄉及校際間差異很大。有些學校完全沒有編任何購書經費，或只能請廟捐錢或是等補助，有些學校藏書甚至是30年前的書。教育部長潘文忠受訪表示，將引導縣市政府於109年起，協助學校妥善運用專為偏遠地區學校、非山非市學校準備的設備補助經費，如經費仍不足，他也允諾，教育部可以幫忙。

為了改善偏鄉中小學圖書館資源，潘文忠說，教育部將引導縣市政府於109年起，協助學校妥善運用專為1153所偏遠地區學校、428所「非山非市」學校準備的設備補助經費，包括偏遠學校每校每三年補助200萬元、「非山非市」每三年補助100萬元，以及前瞻基礎建設社區共讀站計畫經費，除購置圖書並改善圖書室環境，如經費仍有不足，教育部也會再額外提供協助。

潘文忠表示，圖書借閱電腦系統部分，國教署已建置全國國民中小學圖書館管理的入口網，目前上線比率99.36%，109年度將朝100%的目標努力，同時也將再就學校使用情形優化及調整系統。

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