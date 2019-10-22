親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

引導地方用經費幫偏鄉學校買書 潘文忠：錢不夠教部出

2019-10-22 09:23聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

中小學的圖書館經費和人力，城鄉及校際間差異很大。有些學校完全沒有編任何購書經費，或只能請廟捐錢或是等補助，有些學校藏書甚至是30年前的書。教育部潘文忠受訪表示，將引導縣市政府於109年起，協助學校妥善運用專為偏遠地區學校、非山非市學校準備的設備補助經費，如經費仍不足，他也允諾，教育部可以幫忙。

為了改善偏鄉中小學圖書館資源，潘文忠說，教育部將引導縣市政府於109年起，協助學校妥善運用專為1153所偏遠地區學校、428所「非山非市」學校準備的設備補助經費，包括偏遠學校每校每三年補助200萬元、「非山非市」每三年補助100萬元，以及前瞻基礎建設社區共讀站計畫經費，除購置圖書並改善圖書室環境，如經費仍有不足，教育部也會再額外提供協助。

潘文忠表示，圖書借閱電腦系統部分，國教署已建置全國國民中小學圖書館管理的入口網，目前上線比率99.36%，109年度將朝100%的目標努力，同時也將再就學校使用情形優化及調整系統。

書籍整理及編目部分，潘文忠說，國教署委託台灣師範大學辦理圖書館閱讀推動教師初階、進階研習也有安排相關課程，除圖推教師參與外，也鼓勵對閱讀推動有興趣的教師參與，109年度將啟動檢討「提升國民中小學學生閱讀素養實施計畫」，研議協助策略。

教育部長潘文忠。本報資料照片
教育部長潘文忠。本報資料照片
分享

潘文忠教育部圖書館
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

偏鄉小學圖書室「被遺忘」教長：將補助設閱讀推動教師

2019-10-22 09:11

少子化海嘯 南部3校部分停招

2019-10-21 23:56

關注霸凌議題 教部分享8名人曾遭汙名化綽號

2019-10-21 20:11

台大生免費升學輔導 助弱勢生解題、自習

2019-10-21 16:28

論語是最早的國際禮儀教科書？柏拉圖 vs. 孔子都講禮

2019-10-21 14:36

數位學習素養不足 教部要求師培大學把ICT融入課程

2019-10-21 11:11

遲來6年的正義 永達學院董事正式遭法院解除職務

2019-10-21 10:44

【即時短評】高教千瘡百孔 私校轉退條例仍遙遙無期

2019-10-21 09:53

「教育部官員都該先來這當校長一年」偏鄉私大求關愛

2019-10-21 09:38

獨／南部老牌科大難生存 109學年一口氣停招10科系

2019-10-21 09:30

教團批政府罔顧學童健康 只想用高鐵南延選前買票

2019-10-21 08:09

新課綱、學習歷程 博物館幫一把

2019-10-21 00:03

教育永續發展論壇／校園e化 柯文哲：可視為「國防工業」

2019-10-19 23:41

每晚陪讀像控制狂？高中生拍微電影傾聽媽媽心聲

2019-10-19 19:21

影／談教育 柯文哲：教育比軍購有用

2019-10-19 10:08

師培研討會 暢談海外交流經驗

2019-10-18 23:01

內湖高工漂流木案疑涉貪 教育局：靜候司法調查

2019-10-18 19:27

家庭羈絆重 大學女主管占比不到3成

2019-10-18 14:16

吳大猷紀念獎 女性獲獎10年最多

2019-10-18 14:15

12騎士單車環島9天 陪偏鄉孩童學理財

2019-10-18 13:53

晨光時間不考試 北市教局與葉丙成簽約推閱讀素養

2019-10-18 12:41

家庭照顧責任重 大學女性高階主管比率不到三成

2019-10-18 11:26

吳大猷紀念獎女性得獎者10年新高 交大5G推手獲獎

2019-10-18 10:50

大學不敢輕易新增能源系 黃士修認為是這個原因

2019-10-17 18:59

培育綠能產業人才 僅14校招生

2019-10-17 14:22

錄取率僅兩成 要進勤益科大這系所競爭激烈

2019-10-17 10:54

拍板！台師大率國內大學之先 試辦男女混層宿舍

2019-10-17 10:45

政院力推綠能產業 這兩點讓大學不敢投入

2019-10-17 10:39

學習歷程檔案上路 學術社團變搶手？

2019-10-17 00:03

補教名師呂捷：郭台銘身價3000億也買不回19歲青春

2019-10-16 19:36

「越級打怪」跨國全年實習 他前進日本動畫最前線

2019-10-16 17:58

彙整家長意見 教團決辦全國座談會

2019-10-16 16:57

社教場所找嘸公用電話 家長：政府應保障通訊

2019-10-16 14:29

公用電話需求量雖少 學者：仍須顧到弱勢童

2019-10-16 14:27

社教場館找公用電話 難如登天

2019-10-16 14:25

籲親子館所設公共電話 家長團體：多為弱勢孩子設想

2019-10-16 09:23

用iPad上課太容易分心！澳洲學校決定找回紙本教科書

2019-10-16 09:06

教團要求4年內公幼免抽籤 請總統參選人給答案

2019-10-16 01:23

師培公費生 分發前沒教師證將喪權

2019-10-16 01:21
看更多

熱門文章

定案了！全台大學明年107系組停招裁撤 但新增97系組

2019-10-21 20:19

停招部分學制 嘉藥：因應產業人才需求

2019-10-21 14:15

南部老牌私大生存難 嘉南藥理一口氣停招10系所

2019-10-21 14:13

段考考題外洩？鹿港國中：老師是用考古題

2019-10-21 20:43

高教被批「速食」 好科系存活只10年光景

2019-10-21 14:22

數位學習素養不足 教部要求師培大學把ICT融入課程

2019-10-21 11:11

冷眼集／教育部再不積極 優質私大可能劣化

2019-10-21 14:21

永達學院何時解散清算？ 教育部：最慢明年1月

2019-10-21 14:12

公私立科大同步減招？教部搖頭

2019-10-21 23:56

少子化海嘯 南部3校部分停招

2019-10-21 23:56

109學年個人申請、繁星學測參採科目看這裡

2019-10-22 10:28

實踐音樂學系跨越半世紀 音樂會邀15個邦交國大使出席

2019-10-21 18:40

台大生免費升學輔導 助弱勢生解題、自習

2019-10-21 16:28

AI人才荒 大學搶開系所招生育才

2019-10-21 23:39

偏鄉小學圖書室「被遺忘」教長：將補助設閱讀推動教師

2019-10-22 09:11

踏溯台江趣 台南和順國中師生遊學北汕尾

2019-10-21 18:09

大學轉型 變青創及AI育才基地

2019-10-21 23:43

會考生活英語／【文學篇】 童書裡的短詩

2019-10-22 09:16

台灣文學結合電影、音樂呈現 全國研討會豐富有趣

2019-10-21 11:21

引導地方用經費幫偏鄉學校買書 潘文忠：錢不夠教部出

2019-10-22 09:23

關注霸凌議題 教部分享8名人曾遭汙名化綽號

2019-10-21 20:11

寫作教室／分析文字故事入手 心中的那間小店

2019-10-21 15:26

模擬法庭前進曾文農工 學生體驗「參與刑事審判」

2019-10-22 09:07

論語是最早的國際禮儀教科書？柏拉圖 vs. 孔子都講禮

2019-10-21 14:36

U值媒／這種方式才是多元教育！

2019-10-21 12:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top