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偏鄉小學圖書室「被遺忘」教長：將補助設閱讀推動教師

2019-10-22 09:11聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

「聯合晚報」日前調查報導了城鄉中小學圖書室資源呈現「一個台灣、兩種風景」的狀況，引發政府重視。教育部潘文忠受訪表示，教育部將於109年調整偏遠補助要點，讓偏遠地區學校可於校內置閱讀推動教師，並將引導地方政府及學校善用偏遠條例及課稅配套補助所加置人力，協助圖書館運作。

十二年國教課綱強調素養導向，閱讀能力更顯重要，但記者走訪偏鄉中小學圖書館，發現錢和人都相對匱乏，有的是書堆在角落，沒有專業人力編目上架，有的「一室多用」或請工友管理圖書室，有學者甚至認為「停留在30年前的狀態」。

新聞披露後，引發教育部重視，並著手規畫109年推動方向，以提升偏鄉學生閱讀資源及人力。

潘文忠表示，閱讀素養是108課綱推動的關鍵，教育部國教署也提出了提升國民中小學學生閱讀素養的五年計畫，積極推動閱讀，對於偏鄉學校學生尤須予以重視和具體支持。經盤整推動情形，教育部除將持續鏈結地方政府及學校，對資源作最妥適的規畫及安排外，109年將有多項具體的調整作為。

針對人力資源方面，潘文忠表示，教育部將召開專案會議，溝通引導地方政府、學校於109年再整體盤整規畫，並且善用偏遠條例及課稅配套補助所加置人力，協助偏鄉圖書館運作。

潘文忠說，偏鄉學校圖書館運作，較欠缺人力，教育部將針對偏遠條例及課稅配套二項補助，進行活化經費運用的說明，讓地方政府及學校能善用所加置的人力，協助圖書整理等運作事宜。

潘文忠表示，以合理員額方式計算編制，全國1153個偏遠地區學校增加的教師員額分3年將逐步建置齊備，小型學校可善用該編制，並可調整部分教師員額作為行政人力。另課稅配套從108學年起，擴大對7至20班學校均提供1名行政人力的補助經費。上述二項人力，也可採巡迴或共聘（共用）方式辦理。

潘文忠表示，教育部也將於109年調整偏遠補助要點，提供學校置閱讀推動教師的機會。教育部近期將重新檢視及調整原提供專屬偏遠地區1153所國中小教師專業成長的補助項目，採部分調整或調高經費方式，讓偏遠地區學校可於校內置閱讀推動教師。

此外，潘文忠說，教育部將協調地方政府，強化各地方政府所設偏遠地區學校資源中心協助及支持偏鄉推動閱讀的任務；透過招募志工機制，媒合合適志工人力協助偏遠地區學校圖書整理及圖書館的運作。

偏鄉學校的圖書室成為「被遺忘的角落」，有的是書布滿厚厚灰塵堆在角落，根本沒有專業...
偏鄉學校的圖書室成為「被遺忘的角落」，有的是書布滿厚厚灰塵堆在角落，根本沒有專業人力編目上架，有的是「一室多用」，或是被當儲藏室。記者馮靖惠／攝影
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偏鄉中小學圖書館，「錢」和「人」都相對匱乏，偏鄉小學圖書室架上的書，布滿厚厚的灰...
偏鄉中小學圖書館，「錢」和「人」都相對匱乏，偏鄉小學圖書室架上的書，布滿厚厚的灰塵，也沒有按照書目或編碼擺放，也沒有依據類別編排，根本沒上架。記者馮靖惠／攝影
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偏鄉中小學圖書館，「錢」和「人」都相對匱乏，偏鄉小學圖書室架上的書，布滿厚厚的灰...
偏鄉中小學圖書館，「錢」和「人」都相對匱乏，偏鄉小學圖書室架上的書，布滿厚厚的灰塵，也沒有按照書目或編碼擺放，也沒有依據類別編排，根本沒上架。記者馮靖惠／攝影
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教育部偏鄉學校潘文忠
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