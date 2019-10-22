偏鄉小學圖書室「被遺忘」教長：將補助設閱讀推動教師

2019-10-22 09:11 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ／台北即時報導



「聯合晚報」日前調查報導了城鄉中小學圖書室資源呈現「一個台灣、兩種風景」的狀況，引發政府重視。教育部長潘文忠受訪表示，教育部將於109年調整偏遠補助要點，讓偏遠地區學校可於校內置閱讀推動教師，並將引導地方政府及學校善用偏遠條例及課稅配套補助所加置人力，協助圖書館運作。

十二年國教課綱強調素養導向，閱讀能力更顯重要，但記者走訪偏鄉中小學圖書館，發現錢和人都相對匱乏，有的是書堆在角落，沒有專業人力編目上架，有的「一室多用」或請工友管理圖書室，有學者甚至認為「停留在30年前的狀態」。

新聞披露後，引發教育部重視，並著手規畫109年推動方向，以提升偏鄉學生閱讀資源及人力。

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潘文忠表示，閱讀素養是108課綱推動的關鍵，教育部國教署也提出了提升國民中小學學生閱讀素養的五年計畫，積極推動閱讀，對於偏鄉學校學生尤須予以重視和具體支持。經盤整推動情形，教育部除將持續鏈結地方政府及學校，對資源作最妥適的規畫及安排外，109年將有多項具體的調整作為。

針對人力資源方面，潘文忠表示，教育部將召開專案會議，溝通引導地方政府、學校於109年再整體盤整規畫，並且善用偏遠條例及課稅配套補助所加置人力，協助偏鄉圖書館運作。

潘文忠說，偏鄉學校圖書館運作，較欠缺人力，教育部將針對偏遠條例及課稅配套二項補助，進行活化經費運用的說明，讓地方政府及學校能善用所加置的人力，協助圖書整理等運作事宜。

潘文忠表示，以合理員額方式計算編制，全國1153個偏遠地區學校增加的教師員額分3年將逐步建置齊備，小型學校可善用該編制，並可調整部分教師員額作為行政人力。另課稅配套從108學年起，擴大對7至20班學校均提供1名行政人力的補助經費。上述二項人力，也可採巡迴或共聘（共用）方式辦理。

潘文忠表示，教育部也將於109年調整偏遠補助要點，提供學校置閱讀推動教師的機會。教育部近期將重新檢視及調整原提供專屬偏遠地區1153所國中小教師專業成長的補助項目，採部分調整或調高經費方式，讓偏遠地區學校可於校內置閱讀推動教師。