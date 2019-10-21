親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

「世界台灣皇帝」又惹事！嗆殺蔡英文被逮

拒陳同佳來台 韓國瑜痛批蔡政府將主權閹割、砍頭

台大生免費升學輔導 助弱勢生解題、自習

2019-10-21 16:28聯合報 記者張曼蘋／新北即時報導

一群關心教育的台大學生發起台大升學輔導種子計畫，107學年開始辦理，寒暑假提供教室給高三考生當自習場地、解題教師與升學輔導資源。今年與新北市政府教育局合作，由教育局補助計畫經費，提供60名額給新北市弱勢學子優先參加，

台大電機系碩士班一年級學生陳均彥，同樣也是台大升學輔導種子計畫發起人，他說，自己從小不用擔心吃穿，但看到許多弱勢學生因為經濟問題，選擇放棄升學，而部分家庭經濟拮据，也無法提供孩子多元學習資源，他們決定站出來幫助弱勢孩子，犧牲周末及寒暑假期間，用自己擁有的資源輔導孩子們。

台大升學輔導種子計畫不只幫助弱勢學生，也提供家庭變故學生的心理輔導機制。團隊也分享，曾經有一名學生參加計畫後真的考上台灣大學，並也決定奉獻自己的力量，加入計畫成為輔導老師，幫助更多的學生，讓沒錢請家教、補習的學生也可以獲得教學資源。

教育局今年首次與台大升學輔導種子計畫合作，將提供60個寒假免費升學輔導名額給新北市弱勢生，即日起至11月8日，只要符合經濟弱勢的高三學生，可上臉書「台大升學輔導種子計畫」或至台大升學輔導種子計畫官網（https://ntututorteam.wordpress.com/）填寫報名資訊。

新北市政府教育局今年首屆與台大升學輔導種子計畫合作，台大學生陳彥（左3）為計畫發...
新北市政府教育局今年首屆與台大升學輔導種子計畫合作，台大學生陳彥（左3）為計畫發起人。記者張曼蘋／攝影
分享

升學台大
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

獨／南部老牌科大難生存 109學年一口氣停招10科系

2019-10-21 09:30

論語是最早的國際禮儀教科書？柏拉圖 vs. 孔子都講禮

2019-10-21 14:36

「教育部官員都該先來這當校長一年」偏鄉私大求關愛

2019-10-21 09:38

高教被批「速食」 好科系存活只10年光景

2019-10-21 14:22

冷眼集／教育部再不積極 優質私大可能劣化

2019-10-21 14:21

南部老牌私大生存難 嘉南藥理一口氣停招10系所

2019-10-21 14:13

數位學習素養不足 教部要求師培大學把ICT融入課程

2019-10-21 11:11

遲來6年的正義 永達學院董事正式遭法院解除職務

2019-10-21 10:44

【即時短評】高教千瘡百孔 私校轉退條例仍遙遙無期

2019-10-21 09:53

教團批政府罔顧學童健康 只想用高鐵南延選前買票

2019-10-21 08:09

新課綱、學習歷程 博物館幫一把

2019-10-21 00:03

教育永續發展論壇／校園e化 柯文哲：可視為「國防工業」

2019-10-19 23:41

每晚陪讀像控制狂？高中生拍微電影傾聽媽媽心聲

2019-10-19 19:21

影／談教育 柯文哲：教育比軍購有用

2019-10-19 10:08

師培研討會 暢談海外交流經驗

2019-10-18 23:01

內湖高工漂流木案疑涉貪 教育局：靜候司法調查

2019-10-18 19:27

家庭羈絆重 大學女主管占比不到3成

2019-10-18 14:16

吳大猷紀念獎 女性獲獎10年最多

2019-10-18 14:15

12騎士單車環島9天 陪偏鄉孩童學理財

2019-10-18 13:53

晨光時間不考試 北市教局與葉丙成簽約推閱讀素養

2019-10-18 12:41

家庭照顧責任重 大學女性高階主管比率不到三成

2019-10-18 11:26

吳大猷紀念獎女性得獎者10年新高 交大5G推手獲獎

2019-10-18 10:50

大學不敢輕易新增能源系 黃士修認為是這個原因

2019-10-17 18:59

培育綠能產業人才 僅14校招生

2019-10-17 14:22

錄取率僅兩成 要進勤益科大這系所競爭激烈

2019-10-17 10:54

拍板！台師大率國內大學之先 試辦男女混層宿舍

2019-10-17 10:45

政院力推綠能產業 這兩點讓大學不敢投入

2019-10-17 10:39

學習歷程檔案上路 學術社團變搶手？

2019-10-17 00:03

補教名師呂捷：郭台銘身價3000億也買不回19歲青春

2019-10-16 19:36

「越級打怪」跨國全年實習 他前進日本動畫最前線

2019-10-16 17:58

彙整家長意見 教團決辦全國座談會

2019-10-16 16:57

社教場所找嘸公用電話 家長：政府應保障通訊

2019-10-16 14:29

公用電話需求量雖少 學者：仍須顧到弱勢童

2019-10-16 14:27

社教場館找公用電話 難如登天

2019-10-16 14:25

籲親子館所設公共電話 家長團體：多為弱勢孩子設想

2019-10-16 09:23

用iPad上課太容易分心！澳洲學校決定找回紙本教科書

2019-10-16 09:06

教團要求4年內公幼免抽籤 請總統參選人給答案

2019-10-16 01:23

師培公費生 分發前沒教師證將喪權

2019-10-16 01:21

網傳教科書教性行為 教育部澄清是坊間童書

2019-10-15 16:01
看更多

熱門文章

獨／南部老牌科大難生存 109學年一口氣停招10科系

2019-10-21 09:30

「教育部官員都該先來這當校長一年」偏鄉私大求關愛

2019-10-21 09:38

5年砸50億增大學宿舍3萬床 減輕弱勢生租屋負擔

2019-10-20 16:59

【即時短評】高教千瘡百孔 私校轉退條例仍遙遙無期

2019-10-21 09:53

遲來6年的正義 永達學院董事正式遭法院解除職務

2019-10-21 10:44

嘉南藥理大量停招 校方：因應產業人才需求

2019-10-21 14:15

亞洲大學電腦科學領域排名 全台私校第一

2019-10-21 00:00

教團批政府罔顧學童健康 只想用高鐵南延選前買票

2019-10-21 08:09

「比村上春樹寫得好」自學生獲台積電青年文學獎首獎

2019-10-20 18:14

新課綱、學習歷程 博物館幫一把

2019-10-21 00:03

數位學習素養不足 教部要求師培大學把ICT融入課程

2019-10-21 11:11

永達學院何時解散清算？ 教育部：最慢明年1月

2019-10-21 14:12

跨國餐飲名店鼎泰豐 赴樹德科大「選才」

2019-10-21 10:59

「你的孩子不是你的孩子」 選入南一書局國中教材

2019-10-20 22:04

不用跑回家如廁了 科大生幫印尼偏鄉小學重建廁所

2019-10-21 10:55

冷眼集／教育部再不積極 優質私大可能劣化

2019-10-21 14:21

高教被批「速食」 好科系存活只10年光景

2019-10-21 14:22

南部老牌私大生存難 嘉南藥理一口氣停招10系所

2019-10-21 14:13

台灣文學結合電影、音樂呈現 全國研討會豐富有趣

2019-10-21 11:21

想看罕見古今吉他、了解吉他製作嗎？嘉南大學辦特展

2019-10-21 10:56

台大生免費升學輔導 助弱勢生解題、自習

2019-10-21 16:28

寫作教室／分析文字故事入手 心中的那間小店

2019-10-21 15:26

「反送中」致詞讓他一夕爆紅 台大學生會長決心掀起「18歲還權青年」運動

2019-10-21 10:18

U值媒／這種方式才是多元教育！

2019-10-21 12:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top