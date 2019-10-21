台大生免費升學輔導 助弱勢生解題、自習

2019-10-21 16:28 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ／新北即時報導



一群關心教育的台大學生發起台大升學輔導種子計畫，107學年開始辦理，寒暑假提供教室給高三考生當自習場地、解題教師與升學輔導資源。今年與新北市政府教育局合作，由教育局補助計畫經費，提供60名額給新北市弱勢學子優先參加，

台大電機系碩士班一年級學生陳均彥，同樣也是台大升學輔導種子計畫發起人，他說，自己從小不用擔心吃穿，但看到許多弱勢學生因為經濟問題，選擇放棄升學，而部分家庭經濟拮据，也無法提供孩子多元學習資源，他們決定站出來幫助弱勢孩子，犧牲周末及寒暑假期間，用自己擁有的資源輔導孩子們。

台大升學輔導種子計畫不只幫助弱勢學生，也提供家庭變故學生的心理輔導機制。團隊也分享，曾經有一名學生參加計畫後真的考上台灣大學，並也決定奉獻自己的力量，加入計畫成為輔導老師，幫助更多的學生，讓沒錢請家教、補習的學生也可以獲得教學資源。

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