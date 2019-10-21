數位學習素養不足 教部要求師培大學把ICT融入課程
我國師生在數位學習的應用素養仍有待提升。我國國中階段教師經常讓學生使用ICT（資通訊）進行專題或課堂作業的比例只有15%，遠低於OECD國家平均53%。教育部表示，去年已要求師資培育大學把ICT融入師培課程，國中生參與線上平台課程學習比率，從2017年24%提升至2018年36%。
教育部次長范巽綠說，未來將透過公私協力合作，進入師培體系，讓國小到國中階段將近14、15萬名老師，都能理解科技輔導自主學習的時代到來了。
根據2018年OECD（經濟合作暨發展組織）的TALIS （教學與學習國際調查，Teaching and Learning International Survey）結果顯示，在國中階段台灣教師經常讓學生使用ICT （資通訊）進行專題或課堂作業的比例只有15%，遠低於OECD國家平均53% （新加坡 42%、韓國 29%、日本 18%）；國發會2018年數據顯示，台灣中學生利用科技輔助學習的比例也不到四成，12至14歲（國中學生）參與線上平台課程學習比率36%、15至19 歲（高中職生）39%。
均一平台教育基金會、TFT為台灣而教教育基金會、社團法人台灣逆轉聯盟辦理「2019教育永續發展論壇」。范巽綠、國教署長彭富源應邀出席擔任與談。
范巽綠表示，科技輔助自主學習已是全世界的趨勢， 刻正研擬規畫的數位學習中程計畫，教育部廣納民間意見，整理出公私協力、軟硬並進、越偏鄉越數位與因材施教四個原則與精神，今年六月並邀請民間夥伴共同前往韓國考察學習，接著九月又邀請韓國、日本、香港、新加坡等各國學者專家辦理中小學數位學習國際論壇，讓優良的政策做法勾勒得更明顯而具體。
她認為，台灣的數位學習已進入到整合期，主要重點在公私協力的機制建置、數位內容發展的共構共享，並且要結合台灣的產業共同投入這一波的創新學習。「如果我們跟不上這一波促成自主學習浪潮的話，台灣會喪失下一階段的競爭力。 」
彭富源與談時也說，偏鄉員額少、流動率大，學習不利情形較明顯，但若透過數位學習平台，其診斷與處方將更快速且精確，有助提升學習成效。
范巽綠表示，教育部明年會編列部內預算來支持數位教材內容的建構，並辦理師資職前教育階段及在職教師的增能課程，培育教師有能力透過數位科技輔助學生自主學習，以學生為中心，發展翻轉教學與適性教學等多元學習模式。
教育部師資藝教司司長鄭淵全表示，教育部積極研擬科技輔導自主學習基礎理論課程，將補助各師資培育大學辦理師資生資訊科技增能課程，分年規畫及辦理系統性的數位學習教師增能研習；積極發展數位學習內容，明訂授權機制，提供全國師生共享共用。
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