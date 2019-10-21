數位學習素養不足 教部要求師培大學把ICT融入課程

2019-10-21 11:11 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ／台北即時報導



我國師生在數位學習的應用素養仍有待提升。我國國中階段教師經常讓學生使用ICT（資通訊）進行專題或課堂作業的比例只有15%，遠低於OECD國家平均53%。教育部表示，去年已要求師資培育大學把ICT融入師培課程，國中生參與線上平台課程學習比率，從2017年24%提升至2018年36%。

教育部次長范巽綠說，未來將透過公私協力合作，進入師培體系，讓國小到國中階段將近14、15萬名老師，都能理解科技輔導自主學習的時代到來了。

根據2018年OECD（經濟合作暨發展組織）的TALIS （教學與學習國際調查，Teaching and Learning International Survey）結果顯示，在國中階段台灣教師經常讓學生使用ICT （資通訊）進行專題或課堂作業的比例只有15%，遠低於OECD國家平均53% （新加坡 42%、韓國 29%、日本 18%）；國發會2018年數據顯示，台灣中學生利用科技輔助學習的比例也不到四成，12至14歲（國中學生）參與線上平台課程學習比率36%、15至19 歲（高中職生）39%。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

均一平台教育基金會、TFT為台灣而教教育基金會、社團法人台灣逆轉聯盟辦理「2019教育永續發展論壇」。范巽綠、國教署長彭富源應邀出席擔任與談。

范巽綠表示，科技輔助自主學習已是全世界的趨勢， 刻正研擬規畫的數位學習中程計畫，教育部廣納民間意見，整理出公私協力、軟硬並進、越偏鄉越數位與因材施教四個原則與精神，今年六月並邀請民間夥伴共同前往韓國考察學習，接著九月又邀請韓國、日本、香港、新加坡等各國學者專家辦理中小學數位學習國際論壇，讓優良的政策做法勾勒得更明顯而具體。

她認為，台灣的數位學習已進入到整合期，主要重點在公私協力的機制建置、數位內容發展的共構共享，並且要結合台灣的產業共同投入這一波的創新學習。「如果我們跟不上這一波促成自主學習浪潮的話，台灣會喪失下一階段的競爭力。 」

彭富源與談時也說，偏鄉員額少、流動率大，學習不利情形較明顯，但若透過數位學習平台，其診斷與處方將更快速且精確，有助提升學習成效。

范巽綠表示，教育部明年會編列部內預算來支持數位教材內容的建構，並辦理師資職前教育階段及在職教師的增能課程，培育教師有能力透過數位科技輔助學生自主學習，以學生為中心，發展翻轉教學與適性教學等多元學習模式。