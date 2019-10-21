遲來6年的正義 永達學院董事正式遭法院解除職務
2019-10-21 10:44
聯合報 記者馮靖惠
／台北即時報導
屏東地方法院在8月29日做出裁定，認定永達技術學院董事會確有諸多違法行為，准許解除永達全體董事職務，全面改派公益董事。台灣高等教育產業工會今天召開記者會表示，永達是台灣私校退場的試金石，私校停辦後既有董事會即應當解散，不該再有任何任其掌握校產圖謀利益的空間。
高教工會辦公室主任陳書涵表示，雖然永達董事正式遭法院解除職務，但是學校停辦五年期間，董事會已掏空了上億校產。
陳書涵說，今年3月教育部「非常遲緩」看到董事會長年違法現象，依照私校法向屏東地方法院聲請解除永達全體董事職務，此案是自2007年私校法修法後，第一所由教育部向法院聲請解除學校全體董事職務的個案。屏東地方法院在8月29日的裁定結果，其實是全體永達前教職員生與工會分部已呼籲長達六年之久的訴求，卻遭教育部拖延多年，才作出的「遲來正義」。
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陳書涵表示，永達在2014年已經停辦，教育部卻遲遲不接管，放任永達董事會「把學校校地當成自家土地」。根據屏東地方法院的裁定書指出，依教育部提供給法院的資料顯示，永達董事會不但涉及變賣校地後卻違法挪用校產、違法積欠教職員公保年金，還在學校停辦期間，將學校教育用地「提供業者建置基地台」、「存放鋼材、貨櫃」，甚至「提供給當地議員搭蓋建物」等荒誕行為。
高教工會今年5月曾親赴教育部，遞交一份「工會版永達公益董事推薦名單」，該名單中包括有前永達教師、職員與學生，以及社區營造與社會公共議題等學者專家，以及公益律師等。工會說，很遺憾地，教育部並未充分採納工會意見，15席永達公益董事中僅有2位為工會推薦的名單，遠不及苗栗地方法院2018年裁定亞太學院重組公益董事時，使工會與教師代表占三分之一的比例。
教育部技職司長楊玉惠表示，永達的公益董事已經選出，但要經過原服務學校的同意，現在還有多位董事的任職學校尚未函覆教育部，所以還不算確定。
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