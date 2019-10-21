【即時短評】高教千瘡百孔 私校轉退條例仍遙遙無期

2019-10-21 09:53 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 馮靖惠



多所私校陸續傳出停招、關校，但「私立大專校院轉型及退場條例」草案，從行政院會通過後，已經過了快兩年，仍躺在立法院。本報資料照片 分享 facebook

少子化就像退去的海水，讓原本體質不佳的學校浮出水面。多所私校陸續傳出停招、關校，但「私立大專校院轉型及退場條例」草案，從行政院會通過後，已經過了快兩年，仍躺在立法院，至今未排入議程。除了讓後段學校一間間倒，更可能讓原本優質的私立大學劣化。

私校轉退條例在各方角力下，包括學生受教權、教師工作權如何保障，及校產公共化等問題仍有不少爭議待釐清。轉退條例的「卡關」，讓人不禁懷疑，教育部究竟有沒有心想要處理私校退場，還是根本無力擺平私校董事會背後的利益結構？

執政黨的態度曖昧不明，未正視私立大學退場的急迫性及嚴重性，任由各私大自生自滅，教育部也不積極作為。而且目前的轉退條例草案只有「棍子」沒「蘿蔔」，不痛不癢。退場沒誘因，主動退場或轉型要跟教育部借錢安置師生，且私校校產清算後只能回歸退場基金或地方政府。

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草案中的「專案輔導學校」，在私校的眼裡看起來，根本就是「清算前的準備」。其中包括將受專案輔導學校的設校基金及不動產信託銀行管理；主管機關得委託專責機構或團隊辦理受輔導學校之財務監控等等。

也就是說，只要學校被列為專輔學校，校產就一律都要信託。換言之，一旦學校被「專案輔導」，幾乎宣告原有董事會人財兩失。這樣的草案，對私校來說毫無誘因可言，學校當然選擇苟延殘喘。學校繼續拖著，代價就是付出更多社會成本。

少子化不可逆，大學數量太多，台灣高教早已千瘡百孔。然而，從接近大選的政治情勢判斷，轉退條例要順利通過恐遙遙無期。教育部應該更有擔當，通盤檢討高教問題，重新定位高教政策。不妨考慮給私校一些合理回報當作誘因，可促成辦學者認真思考退場，及早使高教市場適者生存。

「長痛不如短痛」，就要看台灣有沒有一個具有膽識和肩膀的教育官員了。