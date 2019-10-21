「教育部官員都該先來這當校長一年」偏鄉私大求關愛
「看到好招的科系，各校都搶著開。」大仁科技大學副校長郭代璜以109學年度停招的消防安全學程為例，他說，當初大仁最先開設，其他都市地區的學校看到消防學程「好招」，就一窩蜂增設，「快速增設，但也快速滅亡」。
台灣教育變成速食式環境。郭代璜表示，過去一個好的科系，幾乎動輒百年，現在一個科系甚至只有十年光景。少子化下，地處偏遠的私立科大更需要教育部的關愛眼神，不然「穩死」、越來越萎縮。
一名南部科大的一級主管表示，教育部長官應該實際到偏遠地區當大學校長一年，再回去當教育部長，這樣才能更清楚體會南部地區學校的困境。一旦政策錯誤，整個教育環境會更惡劣，學校也會變得沒有格調。
郭代璜說，台灣的教育環境區域不平衡，南部學校的學生數本來就少，政府如果都用同樣的標準給予補助，對偏鄉學校不公平。
郭代璜以屏東地區為例，有將近一半的國中畢業生，北上高雄讀高中職，屏東很多高中職校長擔心會被「消滅」。在地的高中職招不到學生，當然也會影響到大學。生源減少，就會影響財務，學校又不能隨意資遣教師，因而造成嚴重的人事負擔。
郭代璜表示，「大者恆大」，學生一定先選國立和都市學校。如果沒有公私立大學同步減招，所有偏遠的私立大學注定撐不下去，「未來一定還會有好幾十家消失」。
教育部技職司長楊玉惠表示，國立科大校數比國立大學少很多，如果國立科大再減招，學生進入國立機會下降，那國中生更不會讀高職，所有技職校院都收不到學生了，對國家產業發展更傷，所以目前還無法做到公私立同步減招。
但楊玉惠說，私校獎補助分為補助及獎助兩項，補助是依照學生及老師人數來分配，為了降低南部學校因學生而影響核配到的經費，將補助占獎補助經費35%，獎助65%，所以只要學校辦學績優，獎助就會拿的多，不會因為學生人數減少而少拿到經費。
龍華科大校長葛自祥也贊成公私立大學同步減招。他說，在技職部分，教育部會說目前公立學校學生仍比私立少很多。但仔細分析，很多工業類科的招生，公私立的招生人數已很接近。日前教育部發函，為擴增資通訊人才，科大可以申請增加10%名額。這樣公立又會搶走私校學生。
葛自祥說，教育部應該要求公立高職設資通訊科，提出誘因鼓勵私立高職招資通訊學生。高職端資通訊學生多了，科大端會自動擴招資通訊學生。
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