獨／南部老牌科大難生存 109學年一口氣停招10科系
少子化嚴峻，尤其南部的私立大學越來越難招到學生。位於台南的嘉南藥理大學109學年度就有10個系所停招；位於屏東的兩間老牌科技大學－美和科大和大仁科大，109學年也分別有七個和四個系所停招或至少一個學制停招。
大仁科大109學年度停招「原鄉發展與運用學士學位學程」和「資訊工程與娛樂科技系」。大仁科大副校長郭代璜說，屏東地區生源越來越少，把虧損的科系停招是「不得不的決定」。他說，該校藥學系的錄取分數高，學測成績相當於國立大學中字輩以上的分數。但如數位娛樂科技系這類與時代潮流相關的科系，在偏鄉地區反而難招生。
原鄉發展學士學位學程則是「叫好不叫座」。郭代璜說，當初是為了原住民學生開設此學程，但是原民生其實不想「被定位」，希望朝多元化發展，更喜歡讀觀光系或社工系。
嘉南藥理大學校方表示，因應少子化生源減少，學校要配合社會趨勢和產業需求，培養人才，不能墨守成規，原地踏步。
嘉藥109學年停招「藥用植物與保健應用學士學位學程」和「儒學研究所」碩士班。校方表示，配合藥學系延長為五年學制，將加強中藥和藥用植物，決定停掉學程以集中資源在藥學系。至於當初成立儒學所，是想兼顧人文領域，但少子化下，教學資源必須更聚焦，因而停招儒學所。
嘉藥的觀光事業管理系溫泉產業碩士班和職業安全衛生系碩士班109學年也都停招，但兩系的碩士在職專班仍保留。校方表示，現在很多課程在學院都有開設，學生可以更彈性、跨領域自主學習，不一定非得要成立一個系或一個學程。
美和科大資訊管理系和文化創意系的四技日間部109學年度也都停招。美和科大校長翁順祥說，少子化對教育體系造成嚴重的影響，校方必須整併系所資源，讓學生得到更好的受教權。他表示，資訊資管等工科科系，近年招生越來越不易，上游的高職端學生數越來越少，大學連帶受到影響。
美和科大109學年度有三個四技進修部停招，分析原因，翁順祥說，少子化是最關鍵的原因。早期生源多時，日間部仍有篩選機制，現在每個高職生基本上都能考上日間部，就不需要再讀進修部。另外，現在進修管道越來越多，回流教育的生源不再像以往那麼多。
大仁科大的時尚美容應用系、消防安全學士學位學程的四技進修部也於109學年停招。郭代璜說，10年前學校學生數高峰一萬多人，進修部學生就有五六千人。現在全校剩五千多名學生，進修部學生只有一千多人。
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