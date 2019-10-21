教團批政府罔顧學童健康 只想用高鐵南延選前買票

2019-10-21 08:09 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ／台北即時報導



高鐵將南延。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

「高鐵延至屏東，比學童健康更重要？」 全國教育產業總工會今天發布新聞稿表示，「室內空氣品質管理法」分別在103年、106年分二次公告包括大專院校，藝文場館，交通轉運站甚至商場皆被納入室內空氣品質管理範疇，唯高級中等學校以下校園教室排除在公告名單之外。政府面對國家未來主人翁的權益視若罔聞，卻將大筆的經費在選前政策買票，花大錢要將高鐵南延至屏東。

全教產表示，政府在面對少子化問題時，總以為提高最低薪資就能讓年輕人生育，殊不知，孩子出生之後的教育才是年輕人最擔憂的；而自進入幼兒園始，教室內空氣品質不佳，學童要能有敏捷的頭腦，卻連呼吸的空氣都是奢求，這讓年輕人如何放心養育小孩？

此外，全教產說，面對全球暖化，台灣的年均溫一天比一天更高，孩子坐在教室內只能汗流浹背地忍耐著頭頂幾個大型吊扇，而政府機構的官員卻能穿著長袖坐在有著舒適冷氣，乾淨空氣的辦公室裡辦公，請問這對孩童的成長是健康的？對孩童的學習是有幫助的嗎？

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全教產表示，總統大選在即，顯見政府只想討好有選票的選民，面對國家未來的主人翁卻是不看、不聽、裝不知道，「孩子的肺正在當大人們的空氣清淨機」，請問教育部，請問總統，你們看到了嗎？