5年砸50億增大學宿舍3萬床 減輕弱勢生租屋負擔
2019-10-20 16:59
聯合報 記者馮靖惠
／即時報導
教育部為減輕弱勢學生住宿負擔，今年5月陳報「弱勢學生助學計畫精進措施（校外租金補貼）暨新世代學生住宿環境提升計畫」至行政院審議，8月獲行政院核復，總統蔡英文宣布9月啟動。計畫以「5年50億，打造年輕世代宿舍新環境」，目標增加校內外宿舍3萬床，整修既有宿舍品質6.4萬床。
教育部今天在國立台北藝術大學辦理「協助大專校院提升學生宿舍數量與品質-學生宿舍交流論壇」，計有50餘校校方與學生代表熱烈參與，立法院諸位委員等也出席指導，共同討論年輕世代宿舍新環境。
教育部表示，計畫以5年為一期，透過第一期計畫（108-112年）5年內達成累計減輕13萬人次弱勢生的校外租屋負擔。增加校內外宿舍3萬床，整修既有宿舍品質6.4萬床。其後也將持續分期推動，滾動精進。4大策略措施包含：校外弱勢學生租金補貼、校外興辦學生社會住宅空床補助、校內宿舍建築貸款利息補助、校內宿舍規畫設計整改善補助。
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教育部表示，為推動宿舍提升計畫，並進一步與各界交流，教育部與台灣學生聯合會共同辦理「協助大專校院提升學生宿舍數量與品質－學生宿舍交流論壇」，期能透過與學生及學校各界溝通，凝聚共識。
教育部強調，提了出宿舍提升計畫外，教育部也將通函各學校，發布「補助專科以上學校校外興辦學生社會住宅空床作業要點」、「補助大專校院興建學生宿舍貸款利息實施要點」及「補助專科以上學校校內學生宿舍提升基本設施及公共空間整改善作業要點」等，歡迎各校與學生充分溝通後能夠踴躍提案，以提升校內學生宿舍量與質，使融入學習、同儕交流及創意等機能，營造學生宿舍成為年輕世代學生學習空間。
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