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每晚陪讀像控制狂？高中生拍微電影傾聽媽媽心聲

2019-10-19 19:21聯合報 記者潘乃欣／台北即時報導

新北市中和高中學生胡國紘的媽媽，在胡國紘出生後，辭去工作成為全職媽媽。她現在每天晚上坐在兒子的書桌旁陪伴讀書、準備考試，也藉此經營家庭相聚時光。胡國紘將媽媽的故事拍成四分多鐘的微電影「路」，描述伴他成長的人。這部影片獲教育部國教署108學年全國高中職孝道教育微電影比賽第一名，獎金三萬元。教育部今天上午舉行頒獎典禮。

十二年國教將孝道列為核心素養。胡國紘說，孝順要從理解開始。他拍這部影片之前，覺得媽媽對他的課業是極盡一切掌控，無法理解母親的心意。後來慢慢理解，媽媽就算累到想打瞌睡，也堅持坐在他旁邊，目的是希望他好好成長，讓未來的他不會悔恨過去的自己。

國教署表示，教育部今年首度舉辦孝道微電影競賽，評審團由5名學界和業界專家組成，審查18件入圍作品。整個賽程充滿巧思，從活動主題「大聲說孝」、臉書粉絲專頁「全民返孝日」，以及部分投稿作品名稱為「奏孝」、「微孝」，都具諧音趣味與創意，「孝」 果十足。

教育部政務次長范巽綠在頒獎典禮上致詞表示，在各項教育範疇中，孝道精神的傳授最不易，影響卻最深。長輩常覺得孤單，沒有人陪伴及聆聽，所以孝道要從小扎根。現代社會上，家人少有時間陪伴彼此，希望全國性的全民返「孝」日，能提醒大家回到孝道的根本。愛永遠不會太晚，但要及時。

台積電慈善基金會董事長、張忠謀的妻子張淑芬長期推廣孝道，她說，台積電會推動孝道，起心動念是在關懷獨居老人時，發現連結年輕人對長輩的關心是必要的。他們因此積極和行政院、教育部共同規畫孝道教材與活動，三年來的努力已逐漸被看到。

張淑芬說，她從本次參賽者展現的作品與拍攝觀點，體會到年輕人對孝道的感受非常細膩，捕捉方式也有創意。唯有在生活中觀察及理解，才會進一步去愛別人。台積電慈善基金會支持從教育種下孝的種子，讓孝的概念自幼扎根。

教育部今舉行高中職孝道教育微電影頒獎典禮，中和高中胡國紘獲第一名，獎金三萬元。圖...
教育部今舉行高中職孝道教育微電影頒獎典禮，中和高中胡國紘獲第一名，獎金三萬元。圖／國教署提供
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微電影全職媽媽教育部
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