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培育精準醫療人才 國北護增設高齡照護教學基地

2019-10-18 13:51聯合報 記者潘乃欣／即時報導

高齡社會來臨，國立台北護理健康大學獲教育部補助，建置「高齡精準照護人才培育基地」，今天上午舉辦揭牌典禮。校方表示，未來將透過產、官、學、研跨界合作，縮短學用落差，培育符合產業需求與國際認證的精準照護人才。

國北護表示，因應全球人口快速老化，以及診治成本過高的醫療困境，國際開始發展精準醫療，從基因、環境到個人生活習慣，整合出一套適當的疾病治療及預防策略，並據以提供安全、高效的精準照護服務。國內的精準醫療仍在標準化與整合階段，需要與教育機構共同合作開設課程，引進國際經驗，培訓精準照護人才。

國北護表示，「高齡精準照護人才培育基地」以三段五級預防策略為基礎，從產業需求出發，透過邀請夥伴學校與法人共同參與、模組課程設計、實作環境建置及產學合作訓練等高齡精準照護人才培育模式，結合大健康產業，導入國際技職課程認證模式與國際人才培育品質管控機制。

國北護校長謝楠楨說，本計畫設計的精準照護，是參考德國、加拿大、澳洲等國的健康照護人才培訓機制，與國際職場連結，建置本計畫一般生、技優生培訓機制，以取得職業證照為目標。而欲引進之澳洲TAFE健康照護培訓課程，將可培育本國具備與國際接軌的種子師資，也將培訓我國技職技優生，與國際健康產業市場就業接軌。

高齡社會來臨，國立台北護理健康大學獲教育部補助，建置「高齡精準照護人才培育基地」...
高齡社會來臨，國立台北護理健康大學獲教育部補助，建置「高齡精準照護人才培育基地」，今天舉辦揭牌典禮。圖／翻攝自GoogleMap
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