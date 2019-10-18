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晨光時間不考試 北市教局與葉丙成簽約推閱讀素養

2019-10-18 12:41聯合報 記者魏莨伊／台北即時報導

台北市教育局鼓勵各國中晨光閱讀，今上午PaGamO平台創辦人葉丙成與教育局簽訂合作備忘錄，「PaGamO素養品學堂」公司提供2000個公益帳號讓北市學童免費使用1年，市價超過新台幣2000萬元，將協助48所國中提升閱讀素養和學習扶助計畫。

教育局有意透過「PaGamO素養品學堂」，翻轉國中晨光時間的運用模式。讓各校申請，讓學生透過閱讀文章、思考作答，提升閱讀素養及閱讀理解，進一步帶領學生培養思辨的能力，進一步達到減C的目標。

閱讀素養教育與剛上路的108 課綱息息相關，「PaGamO素養品學堂」文章內容是黃國珍老師所帶領素養專家群研發的「閱讀理解」素養課程，為依據PISA國際學生能力評量計劃所設計，旨在培養學生理解、運用與反思的素養能力。除了在校共學，文本與題目也提供學生在家線上自學。

透過 PaGamO 平台，將紙本試題數位化，供學生閱讀素養題目，並搭配遊戲化學習及獎勵機制，讓孩子和同儕合作、競爭，提升學習動機與成效。測驗內容也融合108課綱閱讀素養導向，由此測驗學生是否能在長篇敘述中，擷取關鍵資訊、根據文本發展解釋，並加以省思評鑑，推斷出正確答案的能力。

葉丙成表示，未來升學考試重視閱讀、理解，但閱讀素養能力要從平常一點一滴養成，黃國珍老師的父親就是台灣相當知名的文學家黃春明，黃老師從6年前就開始專門研發閱讀素養題目，自己搭配出題目，很多孩子經過3個月練習之後，閱讀理解能力進步，所有的科目都會跟著進步。

七年級的周恆安說，裡面的文章真的很多元，有看過藝術、地理、人文、戰爭不同主題的，平時班級裡可能不會有那麼多的書籍；七年級譚仁逸說，他平常較少主動閱讀，但透過互動遊戲，共同討論，答對還能攻佔領土，變得更有趣。七年級林敦任說，他平常喜歡看偵探小說，裡面有篇文章描寫牛肉麵源自台灣的典故，讓他印象深刻。

「PaGamO素養品學堂」提供2000個公益帳號讓北市國中學童免費使用1年。記者...
「PaGamO素養品學堂」提供2000個公益帳號讓北市國中學童免費使用1年。記者魏莨伊／攝影
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台北市教育局今上午與PaGamO平台創辦人葉丙成（中）簽訂合作備忘錄，「PaGa...
台北市教育局今上午與PaGamO平台創辦人葉丙成（中）簽訂合作備忘錄，「PaGamO素養品學堂」文章內容是黃國珍（右）帶領的素養專家群研發。記者魏莨伊／攝影
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素養教育局108課綱
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