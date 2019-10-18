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平反司法不法？戒嚴體制下，司法與軍法的距離

家庭照顧責任重 大學女性高階主管比率不到三成

2019-10-18 11:26聯合報 記者潘乃欣／即時報導

示意圖／ingimage授權
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女性逐漸在學術研究領域展露頭角，但在大學教職中仍屬少數。越往高處人越少，女性一級主管、學術主管占比都未達三成，全國大學中的女性校長只占9%。學者表示，我國大學未設規範保障女性名額。女性婚後身兼家庭照顧責任，若各行各業職場能對女性更包容，將能成就更多對事業有野心的女性。

研究性別的中山大學公共事務管理所所長彭渰雯說，美國和台灣一樣，本來是以全國性的計畫鼓勵女性投入學術研究，但發現效果有限，轉而以系所為單位，補助女教授人數較少的系所，讓各系進用一定比率的女性科研人員。教育部統計，107學年大專校院女性專任教師占三成六，已是歷年新高。

台灣大學副校長、土木工程系教授周家蓓表示，有台大系所沒有女性專任教師。校內目前沒有必聘女性的規定，但學校持鼓勵態度，希望各系所遇到有實力的女性時，能多考慮聘用。

周家蓓說，她最近約台大工學院女老師聚餐，了解大家需要協助的面向。她說，女教授最常遇到的挑戰，是工作與家庭的平衡。女性結婚生子後，人生多了一分責任，以致一直走到高階主管的比率偏低，許多國家皆如此。

周家蓓說，各行各業的職場若能釋出多一些包容，更能成就女性對事業的野心。她以自己為例，當孩子年紀還小時，每天得抽身接送上下學。家中還有公婆、父母要照顧，自己就像三明治中間的夾層，「被夾得很慘」。  

她表示，在這樣的處境下，如果傍晚的會議時間可以彈性調整，例如大家和顏悅色的容許女性先去接小孩，會議休息半小時再繼續，或是其他家人可以接手補位，在女性忙碌時分攤家務，女性就會覺得「我還有力氣再拚」。

彭渰雯說，美國的大學也有「雙聘計畫」，若夫妻一人原在東岸、一人在西岸任教，他們任教的大學得優先聘用，讓兩人能在同一校教書，助大學教師兼顧家庭生活。

台大職場教育部
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