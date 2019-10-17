大學不敢輕易新增能源系 黃士修認為是這個原因

2019-10-17 18:59 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ／台北即時報導



綠能科技產業創新為行政院5+2產業創新一環，教育部近年積極培育相關人才，但根據教育部統計，107學年開設「能源工程細學類」的大專校院14所，不到大專校院總校數的一成。對此，「核能流言終結者」創辦人黃士修表示，台灣的能源市場規模有限，政府將能源政策和能源產業政策混為一談，與現實脫節，是產業界和學術界不敢輕易投入的主因。

黃士修指出，蔡英文的2025非核家園，大幅提升昂貴的天然氣、太陽光電和離岸風電，每年發電成本暴增2500億元。當年頂尖大學的「五年五百億」計畫，遠遠不如對岸投資高教規模，國內大學卻仍搶破頭。每年2500億元的零頭，我們就算十分之一的每年250億元好了，如果能夠投資在技術研發、人才培育上，請最好的研究學者、最好的實務專家，整合國營和民營的電力公司，打造台灣的科技硬實力，長遠發展才能建立真正的能源產業鏈。

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黃士修說，然而每年2500億元的額外發電成本，幾乎全部花在從外國進口燃料費，與給外商的高額躉購補貼，不會留在國內市場帶動經濟發展，青年學子也喪失未來發展的機會，「終究只是民進黨製造出來的一場綠色泡沫。」