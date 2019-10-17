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《我們與惡的距離》橫掃金鐘後，社會往前進了嗎？

願景／德國人最無法忍受的事 別讓燃煤壞了啤酒

錄取率僅兩成 要進勤益科大這系所競爭激烈

2019-10-17 10:54聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

107學年能源工程細學類學生數的校際比較，以國立勤益科技大學952人最多。勤益科大冷凍空調與能源系主任吳友烈說，新能源的開發緩不濟急，冷凍空調的能耗高，節能技術是該系的特色。該系高職班每年錄取率約一至二成，競爭激烈，更特別針對一般高中生開設專班，吸引不少明星高中學生報考。

教育部統計，107學年能源工程細學類（以能源工程細學類為主要學類歸屬的科系所）學生數的校際比較，以國立勤益科技大學952人最多，國立台北科技大學680人居次，國立清華大學677人、東南科技大學330人及國立台南大學245人分居3至5名，5校學生數合占能源工程細學類學生數的7成8。

吳友烈說，冷凍空調與能源系日間部有三班，包括兩班高職班和一班高中班。高職班每年錄取率大約18%至24%之間，競爭激烈。另特別針對一般高中生獨立開設一個專班，有37個名額，錄取率大約五至六成，吸引台中二中、彰化高中等等明星高中學生報考。還有產學專班、夜間部、研究所等等，系上學生總數約一千人。

他舉例，以日間部學生為例，經系上調查，大約五分之一學生的家長或親友，都是在從事冷凍能源產，因此鼓勵孩子來念，因為系上課程跟產業的對應性非常強。

吳友烈表示，該系原本叫「冷凍空調系」，後來加上「能源」二字，但不是為了加「能源」而加，而是因為冷凍空調的耗能，占建築物總耗能量中的絕大部分，特別是在新能源的開發上緩不濟急，因此最好的方式就是先「節能」，再來逐步開發新能源。系上加入能源議題之後，增聘了太陽能、燃料電池、風能領域的教授。

教育部統計，107學年能源工程細學類碩博士班學生數以清華大學271人最多，次為台北科技大學228人。前五校都是國立大學，已含括8成5的高階綠能人才培育。

清大教務長戴念華說，清大跟能源相關的系所，包括：核子工程與科學研究所，工程與系統科學系有低碳綠能系統組。其它包括材料系也有人在做儲能、電池，也都跟能源材料相關；化工系、化學系、動機系也有風力能源的研究。

戴念華表示，能源是最近熱門的議題，且能源涉及的範圍很廣，每一個能源領域要投入的人力不少，若要以「能源」獨立成為一個系所，必須聘請各種領域的教授，因此他認為，與其強調某個系做能源，不如改以「研究中心」來運作會更好，各系的老師也都可以參加。

國立勤益科技大學。圖／國立勤益科技大學提供
國立勤益科技大學。圖／國立勤益科技大學提供
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