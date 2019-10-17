親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

普通人的白宮戰爭…楊安澤 美國總統大選「華裔臉孔」

揭祕！北捷禁食不為乾淨…而為一項安全問題

拍板！台師大率國內大學之先 試辦男女混層宿舍

2019-10-17 10:45聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

台灣師範大學總務會議16日決議，為了建構友善校園，將於公館校區設置性別友善住宿樓層，且為男女同層、不同房，預計109學年度起實施，將成台灣的大學校園首例。

台師大總務長米泓生說，考量學七舍為套房格局，選定二樓試辦，作為校園性別友善住宿環境的起步，透過電梯分流管控人員進出。

國內大專院校的學生宿舍常依生理性別分成男宿與女宿，近年來有學生建議推動性別友善宿舍，提供多元性別者更友善的住宿空間，現在已有大學有「男女同棟，不同層」的學生宿舍。台師大進一步推動男女同層、男女分房的性別友善樓層。

米泓生表示，去年學生會提議、經學校性平會通過後，由總務處負責評估和推動性別友善宿舍，考量要一步到位不容易，因此從性別友善樓層開始推動，讓學生在性平教育有更多學習和進步空間，並規畫原本就是男女同棟的公館校區學七舍先試辦。

米泓生說明，考量搭乘電梯或走樓梯，均可快速到達二樓，無須經過其他男生樓層，因此選定在二樓。目前該樓層有88個床位，房間格局為4人套房，浴室、廁所及洗手台均可獨立使用。

總務處已多次向住宿生、宿委會、學生會及全校師生溝通，學生會也於10月9日舉行友善住宿說明會，邀請總務長向師生說明，針對該議題的各方提問意見、宿舍的配套措施、規畫建議等，都進行廣泛討論、交換想法，以求最大共識。

經總務會議提案討論，獲得多數委員通過將開始著手進行細節規畫，初步規畫配套包括將依據法定性別分配宿舍寢室；男女生住宿於同一樓層，但男女寢室分配尊重學生意見；研究生與大學部床位分配會維持適當比例；學七舍六樓將調整為男生住宿樓層。

在安全管控方面，總務處表示，性平友善樓層將嚴謹管制電梯分流，住宿該樓層者統一使用男性樓層電梯，女性樓層包含7至12樓的電梯使用者皆為女性，並可依需求加裝安全門刷卡管制。

另外，學校也會公布申請時的相關注意事項及會客規定，例如在公共空間要注意服裝儀容等，而性別友善樓層會是獨立申請的選項，學生在了解住宿相關規定後，可依個人意願決定是否申請，並繳交紙本入住同意書。

台師大學七舍四人房內部。圖/台師大提供
台師大學七舍四人房內部。圖/台師大提供
分享
台師大學七舍外觀。圖/台師大提供
台師大學七舍外觀。圖/台師大提供
分享

宿舍電梯台師大
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

網傳教科書教性行為 教育部澄清是坊間童書

2019-10-15 16:01

補教名師呂捷：郭台銘身價3000億也買不回19歲青春

2019-10-16 19:36

「越級打怪」跨國全年實習 他前進日本動畫最前線

2019-10-16 17:58

錄取率僅兩成 要進勤益科大這系所競爭激烈

2019-10-17 10:54

政院力推綠能產業 大學卻不敢輕易投入

2019-10-17 10:39

學習歷程檔案上路 學術社團變搶手？

2019-10-17 00:03

彙整家長意見 教團決辦全國座談會

2019-10-16 16:57

社教場所找嘸公用電話 家長：政府應保障通訊

2019-10-16 14:29

公用電話需求量雖少 學者：仍須顧到弱勢童

2019-10-16 14:27

社教場館找公用電話 難如登天

2019-10-16 14:25

籲親子館所設公共電話 家長團體：多為弱勢孩子設想

2019-10-16 09:23

用iPad上課太容易分心！澳洲學校決定找回紙本教科書

2019-10-16 09:06

教團要求4年內公幼免抽籤 請總統參選人給答案

2019-10-16 01:23

師培公費生 分發前沒教師證將喪權

2019-10-16 01:21

全教總：公托中籤率低 盼總統參選人回應

2019-10-15 14:44

「實驗教育行不行？」尋找獨特星光 看見更多教育可能性

2019-10-15 13:07

實驗，教育行不行？填問卷抽好獎 得獎名單公布

2019-10-15 13:06

幼教品質參差不齊 教團籲應讓每個幼兒都念公幼

2019-10-15 11:09

澳門國際發明展得6金 鄧鴻吉帶兩岸學生開眼界

2019-10-15 08:51

不只汰舊…娃娃車補助 明年納新車

2019-10-14 00:48

7人座廂型車擠10名幼童 教部撒億元補貼幼兒園買娃娃車

2019-10-13 22:10

教育部修家庭教育法擬納婚前 澄清父母稱謂未改變

2019-10-13 14:51

原民生研究紫膠蟲 了解色素濃度對植物影響

2019-10-13 10:03

衛福部提供600萬劑公費疫苗 中小學生優先接種

2019-10-12 12:03

108課綱助攻 新五專更緊扣實務需求

2019-10-12 10:18

肥水不落外人田？科技部辦女性科研計畫 國研院得標

2019-10-11 10:28

科技部補助女性投入科研 外界批經費少、錢投錯方向

2019-10-11 10:06

來台學華語境外生10年翻倍 師資證照考生創新高

2019-10-11 00:55

弱勢大專生外宿租屋補貼 20日截止申請

2019-10-11 00:33

最低時薪200元 華語老師不好當

2019-10-10 21:01

華語教師報考人數創8年新高 補教：證書效力有限

2019-10-10 21:00

綁約工作乏人問津！補助技專生東南亞見習 不再設限

2019-10-10 20:39

最多年省2.16萬！大專生租屋補助20日截止申請

2019-10-10 17:53

低薪、職缺少…華語教師其實沒那麼好當

2019-10-10 13:57

華語教學認證 報考創8年新高

2019-10-10 13:54

英教系不一定要當老師 國訓中心公關返校談職涯

2019-10-10 13:47

主題式青銀共居 高職生到長照據點當志工

2019-10-10 13:28

增高階素養題 師資考命題將修改

2019-10-10 00:11

北科大校友蕭美琛 當選美國國家工程院士

2019-10-10 00:09
看更多

熱門文章

中正大學AI無人餐廳開幕 應用機器人節省人力

2019-10-16 15:05

恐不利偏鄉弱勢生？配合新課綱 高中英聽也考素養題

2019-10-16 21:49

補教名師呂捷：郭台銘身價3000億也買不回19歲青春

2019-10-16 19:36

高中學習歷程檔案上路 家長：學術社團變搶手

2019-10-16 21:49

處女座小一兒堅持筆畫工整 媽神經繃緊怒吼「太龜毛」

2019-10-16 17:18

從小沒補習…英聽考素養題 偏鄉高中憂打擊學生信心

2019-10-16 21:49

影／嘉大研發甜椒機器人 人工智慧噴灑農藥

2019-10-16 14:06

高中英聽將考素養題 恐不利弱勢

2019-10-17 00:24

成功大學研究 大腦中看得見幸福

2019-10-16 14:04

小一入學時種樹 小六畢業前森活展交棒護樹理念

2019-10-17 07:12

1晚募萬張發票及10萬現金 崇右科大晚會學生送愛心

2019-10-16 13:49

學習歷程檔案上路 學術社團變搶手？

2019-10-17 00:03

元培醫事科大設桃竹苗寵物美容職類丙級術科試場

2019-10-16 12:28

「越級打怪」跨國全年實習 他前進日本動畫最前線

2019-10-16 17:58

NG 英文／迷路了！ 這是哪裡？其實不能說Where is here

2019-10-16 15:14

新生醫專赴美見習學生 交流急重症醫院實習經驗

2019-10-16 17:41

彙整家長意見 教團決辦全國座談會

2019-10-16 16:57

拍板！台師大率國內大學之先 試辦男女混層宿舍

2019-10-17 10:45

影／Netflix 背後秘辛 為什麼 Netflix 能有這麼多節目？

2019-10-16 15:33

會考生活英語／【採購篇】 超市購物

2019-10-16 15:11

女大生赴法培訓 參與「小小兵2」製作

2019-10-17 00:06

造福離島教職員 綠島國小聯合宿舍重建啟用

2019-10-16 15:55

紐時賞析／「色彩密碼」性格測驗 看出職場潛能

2019-10-16 16:05

高中英聽將考素養題 偏鄉盼考題生活化、勿打擊信心

2019-10-17 00:24

公用電話需求量雖少 學者：仍須顧到弱勢童

2019-10-16 14:27

社教場所找嘸公用電話 家長：政府應保障通訊

2019-10-16 14:29

政院力推綠能產業 大學卻不敢輕易投入

2019-10-17 10:39

托幼不當管教頻傳 監院糾正衛福部教育部

2019-10-16 19:32

知名企業飯店到佛大搶先徵才 幸福學生畢業即就業

2019-10-16 19:31

藝術菁英培訓計畫 青年前進動畫大廠實習

2019-10-16 19:31

社教場館找公用電話 難如登天

2019-10-16 14:25

紐時賞析／果樹面臨生存威脅 對抗地球暖化的長征

2019-10-16 15:45

交大秀5G無人機 即時回傳影像掌控車流量　

2019-10-16 19:31

防中國滲透校園 學生團體籲學生停止參加統戰團

2019-10-16 19:31

全長聯辦8場座談會 盼彰顯努力才有收穫價值

2019-10-16 14:02

印度生來台學農業技術 盼助家鄉防治病蟲害

2019-10-16 19:33

即時救助溺水者 水中救援無人機獲iF設計新秀獎

2019-10-17 10:33

台師大109學年設性別友善宿舍 男女同層不同房

2019-10-17 10:33

U值媒／新課綱後，學生睡午覺好困難？

2019-10-16 18:38

錄取率僅兩成 要進勤益科大這系所競爭激烈

2019-10-17 10:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top