拍板！台師大率國內大學之先 試辦男女混層宿舍

2019-10-17 10:45 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ／台北即時報導



台灣師範大學總務會議16日決議，為了建構友善校園，將於公館校區設置性別友善住宿樓層，且為男女同層、不同房，預計109學年度起實施，將成台灣的大學校園首例。

台師大總務長米泓生說，考量學七舍為套房格局，選定二樓試辦，作為校園性別友善住宿環境的起步，透過電梯分流管控人員進出。

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國內大專院校的學生宿舍常依生理性別分成男宿與女宿，近年來有學生建議推動性別友善宿舍，提供多元性別者更友善的住宿空間，現在已有大學有「男女同棟，不同層」的學生宿舍。台師大進一步推動男女同層、男女分房的性別友善樓層。

米泓生表示，去年學生會提議、經學校性平會通過後，由總務處負責評估和推動性別友善宿舍，考量要一步到位不容易，因此從性別友善樓層開始推動，讓學生在性平教育有更多學習和進步空間，並規畫原本就是男女同棟的公館校區學七舍先試辦。

米泓生說明，考量搭乘電梯或走樓梯，均可快速到達二樓，無須經過其他男生樓層，因此選定在二樓。目前該樓層有88個床位，房間格局為4人套房，浴室、廁所及洗手台均可獨立使用。

總務處已多次向住宿生、宿委會、學生會及全校師生溝通，學生會也於10月9日舉行友善住宿說明會，邀請總務長向師生說明，針對該議題的各方提問意見、宿舍的配套措施、規畫建議等，都進行廣泛討論、交換想法，以求最大共識。

經總務會議提案討論，獲得多數委員通過將開始著手進行細節規畫，初步規畫配套包括將依據法定性別分配宿舍寢室；男女生住宿於同一樓層，但男女寢室分配尊重學生意見；研究生與大學部床位分配會維持適當比例；學七舍六樓將調整為男生住宿樓層。

在安全管控方面，總務處表示，性平友善樓層將嚴謹管制電梯分流，住宿該樓層者統一使用男性樓層電梯，女性樓層包含7至12樓的電梯使用者皆為女性，並可依需求加裝安全門刷卡管制。