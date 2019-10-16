彙整家長意見 教團決辦全國座談會

2019-10-16 16:57 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



全國家長會長聯盟16日舉辦「我們要維護教育公義、追求卓越、以民情為本的教育政策」記者會。（photo by張元融／台灣醒報） 分享 facebook 108課綱、多元入學等今年陸續上路的教育政策有符合家長的期待嗎？全國家長會長聯盟將於19日起，在全國各區舉辦8場檢討現況教育政策的家長座談會，以「教育公益」、「努力才會有收穫」與「卓越」等為指標，討論七大教育議題，同時，也以網路問卷調查教育政策支持度，彙整全國各區家長的意見後，供教育部擬定政策參考。

以3項指標檢視

全長聯表示，日前黃昆輝教育基金會舉辦《邁向公義與卓越》教育政策研討會，對「教育公益」提出2項指標：1.提供共同基本教育的同等機會；2.提供符合性向、能力發展的教育。並在達成2項指標後，進一步以「卓越」為目標，卓越的意涵是「學生潛能獲得發揮」、「培育出社會所需人才。」

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對此，全長聯提出，在「教育公益」與「卓越」之間的第3項指標，彰顯「努力才會有收穫」的價值，並將邀請全國家長，以上述的3項指標檢驗現況下的教育政策。座談會將討論七大教育議題：1.108課綱2.大學入學制度3.高中入學制度4.技職教育5.偏鄉教育6.不適任教師處理機制7.性平教育。

七大教育議題

國教行動聯盟理事長王立昇進一步說明，108課綱實施2個多月以來，已造成家長的擔憂；大學入學制度111年起將與新課綱掛鉤，「會造成什麼結果大家都在看」；高中入學制度從103年上路以後已穩定，但仍會徵詢家長的意見；廣設大學後，造成技職教育學用落差、國家產業發展的問題；前往偏鄉與家長對話；修訂《教師法》能否確實讓不適任教師提早退場。

至於「性別教育」，教育部雖然已修法將「同志教育」名詞拿掉了，但性別的相關定義仍不清楚。王立昇強調，教育政策應以民情為本、符合家長的期待。

問卷調查支持度

「學生有受教權、家長有教育參與權，教育政策應以民情為本。」理事長楊郡慈指出，8場分區座談會將分別在宜蘭區、基北區、新竹區、台中區、南投區、嘉義區、高雄區、新門區，其餘地區則以問卷調查，例如「您認為將學習歷程檔案中的多元選修、自主學習和多元表現納為大學申請入學參採資料是否合宜？」等，詢問家長對教育政策的支持度。

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