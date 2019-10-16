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四五年級的回憶 你還記得公共電話怎麼打嗎？

2019-10-16 09:52聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

那種為了投幣打公共電話，在口袋摸一元、五元硬幣，似乎是四、五年級的共同記憶，但現今手機普遍，公用電話面臨淘汰的情況，八、九年級生可能從來沒用過。文化大學大眾傳播學系副教授林福岳表示，公共館所沒有公用電話，應該也是中華電信因成本考量而逐漸減量所造成。

林福岳表示，設置公用電話的成本高，幾乎都無法回收，中華電信基於成本考量，也就逐漸減量。不過基於電信普及服務的政策考量，在偏鄉某些地方還是有設置，只是那已經是政策補貼，沒有辦法回收成本的。

林福岳說，目前還是有不少家長不讓孩子擁有手機，孩子到了外地，怎麼和家人聯繫，如果公用電話愈來愈少，這也是麻煩。但有時候小朋友身上沒有零錢或卡片，要自己打公用電話可能也有困難。當兒童參觀公共館所時，若有需求，應該透過工作人員協助聯絡家人，而不是讓兒童自己打電話給家人。

台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚表示，現在很多兒童確實都有行動電話，不過有些學校規定小孩不能帶到學校，所以如果校外教學活動要聯絡，除非跟老師借電話，不然還是需要打公共電話，而且仍然有不少學童沒有行動電話，「很多弱勢家庭是無法給孩子手機的。」

賴祥蔚表示，親子景點還是必須考慮這些弱勢學童的需求，即使實際使用的機會不大，但本來就是因應不時之需。

公用電話面臨淘汰的情況，八、九年級生可能從來沒用過。記者馮靖惠／攝影
公用電話面臨淘汰的情況，八、九年級生可能從來沒用過。記者馮靖惠／攝影
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