籲親子館所設公共電話 家長團體：多為弱勢孩子設想

2019-10-16 09:23 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ／台北即時報導



非得孩子「人手一機」？ 科教館、海科館主題館都沒有設置公共電話，讓家長覺得不便。全國家長團體聯盟理事長彭淑燕說，保障通信方便，是電信業者存在的價值之一，政府應該重視這樣的問題，讓每個公開館場都能保有通信方便，也是館方的責任，尤其學生經常進出或學習的地方，教育主管機關更應關切學生聯繫上的需要。「畢竟在孩子使用手機的素養未建立前，讓孩子不必要因為聯絡家人而每人都需持有手機是努力的方向之一。」

台灣家長教育聯盟理事長謝國清表示，我們習慣使用手機，往往會忽略掉沒有公共電話的問題，如果科教館沒有設置公共電話，應該要增設，或者明確告知遇到需要跟家人聯繫卻又無手機時，該如何處理？譬如到警衛室？或員工辦公室？他認為應該多為資源相對較薄弱的孩子設想。

彭淑燕舉例，她朋友的小孩，今年剛成為台中一中高一的新鮮人，他沒有手機，他的哥哥也是大一才有手機，同時有其他朋友的孩子也是上大學才有手機。