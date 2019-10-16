用iPad上課太容易分心！澳洲學校決定找回紙本教科書

2019-10-16 09:06 聯合新聞網 文章提供／遠見



現今校園的上課方式，早已和許多家長當年在求學的狀況有許多的不同。圖／ingimage 分享 facebook 隨著數位化的發展、教材和課程的與時俱進，現今校園的上課方式，早已和許多家長當年在求學的狀況有許多的不同──不僅學生大多配備一台iPad幫助學習，教學內容的多元和轉變，也愈來愈重視互動的效益和結果。

然而，在全世界愈來愈走向數位化趨勢的時期，澳洲（Australia）雪梨的學校卻決定開始踩煞車，它們宣布電子書的時代已成過去、收回所有iPad教材，因為專家發現，使用iPad學習不僅容易分心，孩子們也很難集中注意力，聚焦於該學習的重點。

其實所謂的數位學習，並不只是把紙本上的內容直接轉印到iPad上那麼簡單，而是透過APP上多元的互動，加上動畫、設計的活潑呈現，令枯燥的課本變得不再如此乏味，有注意力困難和過動的學生更能提高參與度。

然而，如此充滿美意的設想，卻也衍生了不同的問題。

《smh》報導，在過去5年裡，在澳洲的Reddam House學校，小學和中學班級在課堂上都使用了iPad電子教科書，但多年下來，大部分學生都表示想要回到紙本教科書。

老師發現，因為對學生來說，iPad上的各種誘惑太大，學生們很容易學習到一半便分散了注意力，進而沒有為學生應該學習的知識做出貢獻。

許多校方開始群起響應，宣布不再使用電子教科書，紛紛改回傳統的紙本，希望從做筆記和閱讀的根本上，尋回教學的初衷。

專家說，「由於孩子還是孩子，他們容易在不同的APP之間切換把玩，導致他們也許看起來很忙，但實際上對學習一點也沒有幫助。」

教育學者認為，印在紙本上的知識，比起數位上較虛擬的模式，紙本的呈現能讓學生的理解力更好。這是課本的溫度、紙本的獨特性，比起有距離感的銀幕，學習會更容易吸收。

許多學生也說，「閱讀紙本比較舒適、方便理解，而且容易保存，對已經閱讀過的東西比較有記憶。」

美國（USA）曾有一項研究發現，當學生同時用數位與紙本的模式閱讀文章時，被導師問及相關的主題時，發現這兩種模式回答的答案都普遍平平，但只讀印刷版本的學生，回答問題的具體表現卻更好。

專家說，「當課程需要更多的參與或理解，或一頁有超過500個字以上的文章時，採用紙本閱讀會比數位閱讀來得更有吸收力、理解更透徹。」

至於許多家長最擔心的「書包過重」問題，專家表示，建議學童可以將書本放在學校，回家後再使用iPad閱讀；不過儘管如此，他們還是發現許多孩子在家讀書也喜歡看紙本書。

手寫筆記也成了一大學習關鍵

《wsj》報導，在愈高的年級，更多的學生傾向用打字取代筆記，但研究《如何作筆記與組織訊息差異》的教育心理學家肯尼斯（Kenneth Kiewra）發現，「親手寫字比打字更能掌握自己的想法。」

他表示，自從上古時代古埃及人發明莎草紙後，記筆記一直是記錄煉丹技術的催化劑，它將我們聽到、看到的東西成為可供日後學習的可靠記錄──手寫是個大腦運動，能幫助聽到的事物轉化為深層記憶。

在研究中，肯尼斯發現大學生一分鐘打字平均大約33字，而寫字則為22字，在課後的考試測驗中，打字的學生比手寫的學生雖然記取更多的內容，但效果卻是非常短暫。

因為，在24小時後，打字的學生幾乎都忘光光昨天課堂上的內容，反觀親手寫筆記的人，在過了一週後，反而還記得大部份的知識，且知道老師所教授的重點是什麼──關鍵在於手寫能幫助深層記憶，在有統整化的筆記中，回頭複習也更有效率。

反之，用筆電的同學筆記內容就像是在打逐字稿，他們長篇大論的打下老師所講的內容，但卻找不出重點為何，對學習沒有任何幫助。

研究人員指出，打字的最大優點在於速度很快，但往往為了快速輸入內容，而忽略的學習重要性；就算在實驗中，專家特別叮嚀學生不要打逐字稿，但許多學生還是會改不了這個習慣，就像是根深蒂固的本能反應。

筆記的優點在於，學生能專心聽課，而後將聽到的重點納入，這是個統整的過程，也是個將記憶強化的步驟，組織過後的新知在潛移默化間深入腦部。

（作者／魯皓平 本文出自2019.10.15《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）