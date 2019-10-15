公費師培大變革！分發前未考取教師證 將喪權賠款

2019-10-15 20:55 聯合報 記者 聯合報 記者 張錦弘 ／即時報導



國內師資培育公費生分發制度將有重大改變，教育部今天預告修正辦法，為配合用人學校需求，未來師培生就讀時簽契約，就要明定分發學年，分發前若未取得教師證，將喪失分發權利，且要賠償公費，不能延後分發，以免師培生占了學校教師員額，校方還要另聘代理老師，影響教學成效。

此外，為督促原住民師培生加強傳承族群文化，新辦法規定，原民師培生畢業前要取得中高級以上之（原本為中級以上）族語能力證明書，且應修習原住民族文化、語言及教育相關課程，由現行10學分倍增至20學分。

教育部表示，辦法草案有訂過渡條款，公告施行前入學的師培生，適用舊制。目前每年招收的師培公費生約200多人，由於師資市場因少子化供不應求，想當老師很難，每年大考招收師培公費生的校系，因此水漲船高很熱門。

教育部師藝司司長鄭淵全指出，教育部近年來致力改革師培公費制度，根據各縣市學校的需求量身訂做培育公費生，例如原民生要求通過族語檢定、修過一定比率的族群文化語言相關課程，且要分發回部落服務；有些地區的師培生則要求通過英語檢定，也因此各縣市這兩年對公費生普遍好評，希望能按時分發。

依現行規定，公費生於公費受領前， 應與分發就讀之師培大學簽訂行政契約書，取得修畢師資職前教育證明書後2年內，未依規定取得教師證書，喪失接受分發之權利，應償還已受領之全部公費。

不過，由於目前透過大學考招或師培大學校內甄選公費生，都已在招生簡章明定哪一個學年要分發到哪個學校，若師培生因大學延畢等因素，在分發年度時未考取教師證，申請延後分發，用人學校不能另聘正式教師，只能暫聘代理老師，會很困擾。

教育部因此訂定「師資培育公費助學金及分發服務辦法」修正草案，改為師培生簽定契約、明列分發學年度後，分發前未取得教師證，喪失分發權利，不能延後，但原住民生例外，經主管機關同意可延後1年。

鄭淵全表示，新辦法還規定，因應全球化趨勢，鼓勵公費生出國交換提升視野，未來公費生修業期間出國交換，經報請教育部同意，交換期間可暫停公費，並得保留公費生資格最多1年，但分發年度一樣不能延後。