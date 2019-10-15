幼教品質參差不齊 教團籲應讓每個幼兒都念公幼

2019-10-15 11:09 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ／即時報導



總統大選將至，全國教師工會總聯合會今舉行記者會，要求總統參選人承諾四年內每個幼兒免抽籤進入公托。他們表示，幼兒教育公共化是唯一解方，記者會後將把這道問題分別寄給國民黨、民進黨兩黨候選人，請他們回答。

2020年教育部主管預算表上月出爐，學前教育比今年大增155億元，是預算增加最多的一項，其中有51億元用在擴大公立與非營利幼兒園，81億元用於建置準公共幼兒園。

全教總幼兒教育委員會主委楊逸飛表示，幼托面臨的問題，不只是家長經費負擔重，更重要的是幼保、幼教的品質參差不齊，以致幼兒疏忽、受虐的問題屢見不鮮，整體的幼教品質難以提升。

楊逸飛說，發展遲緩、接受早期療癒的幼兒，常被私幼排拒在外，如今傳聞連準公共化幼兒園，都將他們排除在外，顯示幼教並未落實公共化。

楊逸飛說，我國公幼有超過一半中籤率低於三成，抽中彷彿中獎。私幼和政府推動的準公共幼兒園，品質參差不齊。他們與國內其他幼托團體，都常接到家長的苦水，要費心收集資料才能知道自己念的幼兒園有沒有問題。

全教總表示，幼兒教育公共化是唯一解方。他們建議的做法包括由政府投入資源，設立公立或非營利的幼兒園和托嬰中心，讓每個家庭負擔輕鬆，也讓每個幼兒的受教權平等。第二是基於公益而制訂的規格化。第三是讓每個幼兒都可以進入公共化的幼兒園就讀。

全教總理事長張旭政說，幼兒教育是奠定人格發展和未來學習基礎的重要時期，先進國家辦幼教，都在思考如何把孩子培養成健全的國民。培養孩子探索的興趣、自信心，才是幼兒園該做的事。台灣對幼教的觀念，卻還只停留在辦一個「讓家長安放孩子的地方」。