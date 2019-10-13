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7人座廂型車擠10名幼童 教部撒億元補貼幼兒園買娃娃車

2019-10-13 22:10聯合報 記者章凱閎／即時報導

教育部今年8月啟動「公私立幼兒園汰換幼童專用車補助政策」。報系資料照
教育部今年8月啟動「公私立幼兒園汰換幼童專用車補助政策」。報系資料照
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教育部今年8月啟動「公私立幼兒園汰換幼童專用車補助政策」，針對車齡接近10年的幼童車補助汰換新車費用的4成，卻未補貼「新購入車」的幼兒園。不少民間團體指出，此舉難以解決現行以「白牌車」代替幼童車的亂象。教育部國教署副署長戴淑芬今天受訪時表示，教育部已編列1億多元預算，明年起補助政策將納入新購車的公私立幼兒園。

去年5月立法院三讀通過「幼兒教育及照顧法」，明定幼童專用車車齡不得逾10年，不少幼兒園業者反彈，幼童車開銷大，全台車數從3年前的5000多輛、至今只剩3000多輛。為此，教育部首度於今年8月祭出補助方案，針對車齡已逾9年、且出廠未達10年，可向各縣市政府提出申請新購車補助，經費為新車費用的4成，採「實報實銷」，換言之，若業者購入進口幼童車（約100多萬元），照樣是補助4成。

但靖娟基金會執行長林月琴表示，教育部補助方案僅針對「汰舊換新」，對於目前沒有幼童車的幼兒園來說，購入新車的誘因不足。她指出，目前學童交通往返常有「白牌車」代替幼童車的亂象，例如7人座廂型車塞10個幼兒，「孩子沒有自己的座位」，安全帶數量也不足，安全性大打折扣。

林月琴也表示，全台有86％公立幼兒園屬於國小附設，「都沒有幼童車接送服務」，不少家長雖抽到公幼，卻要私下接洽業者接送孩子上下車，卻也有不少是使用白牌車，「若不補助目前沒有幼童車的幼兒園，政策無法發揮引導作用，改善白牌車狀況」。

對此，國教署昨天鬆口，明年起補助政策將納入新購車的幼兒園。國教署組長林良慶表示，明年起，不論公私立幼兒園，新購入幼童車可比照「舊換新」，補助購車經費4成，現階段估計會有300多園申請，以市面上一輛新車約75至80萬元，每輛車約可補助約30萬元來算，評估要支出1億多元預算。

幼兒園教育部立法院
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