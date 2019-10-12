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幼兒園師生考察美崙山文史 出版繪本做公益

2019-10-12 12:57聯合報 記者潘乃欣／即時報導

教育部105學年起辦理幼兒園文化課程實例甄選，委託台北市立教育大學10月6日起舉辦七場成果發表會，鼓勵幼兒園交流，討論如何將傳統文化與地方特色融入教學活動，創造校本特色的深化課程。國教署表示，計畫辦理至今，共80組幼兒園組隊參加，107學年有34組參賽團隊完成甄選。

國教署舉例，花蓮的民勤非營利幼兒園，結合社區專業人士與家長等資源，共同探究美崙山的人文歷史發展脈絡，進行訪問調查及資料整理，並將探究歷程分組繪製成專刊、繪本故事以及報導影片。家長認購師生共創的美崙山故事本，所得款項還捐給花蓮市公所認養路燈，讓小朋友獲得最具公益性的文化教育課程。

台中的弘光科技大學附設台中市中棲幼兒園，利用例行活動，強化讓孩子學習擔任「貼心小幫手」，從不同的面向了解自己和生活周遭人事物的關連，理解他人感受，學習體貼、照顧、幫助等能力。

台北的富安國民小學附設幼兒園則以「一起學下棋」的歷程，以小組合作方式探索象棋的字，覺察字與真實圖像的關係，並在合作的過程中學習傾聽與表達，尊重別人的需要，培養更大的同理心。

台北的龍山國民小學附設幼兒園，帶領小朋友多次走訪青草巷與不同風格的青草店，也拜訪國小學務處及總務處提供多元支援，將園內打造濃厚的「艋舺青草香」氛圍，讓在地特色深植小朋友心中。

台北的雨農國民小學附設幼兒園以「把隘（愛）找回來」為主題，推廣當地芝山岩隘門文化資產，讓幼兒認識並學習尊重古蹟。園方也提供各種素材，讓幼兒建構與創作「隘門」。完成後，小朋友都特別愛護隘門作品，盼藉此培養愛護古蹟的觀念。

幼兒園古蹟教育部
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