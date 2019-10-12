親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
實驗教育行不行
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

連假最塞的一天！今天國5北上堵到半夜 明天九路段同樣塞爆

影／蔡英文：不缺電已經是不爭的事實

108課綱助攻 新五專更緊扣實務需求

2019-10-12 10:18聯合報 記者潘乃欣／即時報導

高雄科技大學等三所國立科大去年新設就業導向的五專部，今年共收到130名學生。科大表示，這學期上路的108課綱必修學分降低，給五專更多彈性空間，能納入實用性課程，並提高全職實習時數。產學合作企業認為新五專學生實習時間長，更願意敞開大門傳授技術，有助學生接軌實務。

高科大土木科主任黃忠發說，按教育部規定，五專要納入一般高職生的必修課程。去年設立的新五專主打實作，部定課與實作課的學分數加起來過多，增加學生負擔。108課綱調降必修學分，高科大安排更多實作學習，讓專一生也有機會到工廠實習，提早接觸實務。

虎尾科技大學五專部精密機械科主任黃自貴也說，和一般科大、傳統五專比起來，新五專和業界的互動更密切。虎科大安排五專生畢業前一年到企業實習，由於實習時間長，讓企業更愛邀請五專生參訪，彼此媒合人才。

黃自貴說，虎科大導入IBM公司的P-Tech產學模式後，替每個學生安排業界導師、學校導師至少各一名。校方與中部大廠上銀科技合作，五專部課程都經過產學兩方討論，符合上銀科技的用人需求。

台灣IBM企業公民部大中華區負責人陳慧純表示，台灣IBM邀五專生來參訪，他們發現這批學生普遍好發問，行為舉止比一般高中生成熟，且更常思考未來的就業方向。有學生參訪IBM時主動發問，說他們想了解工程師要懂哪些程式語言。

陳慧純說，這些學生的英文能力也很好，今年有三個15歲專一生，受邀在舉辦於北京的IBM國際論壇上，以全英文分享新五專的學習經驗。

黃忠發說，高科大向學生強調，英語能力很重要。校方今年暑假安排學生赴菲律賓學英文，一半以上的五專部學生參加，回來後平均多益成績提高50分。

去年增設五專部的國立科大表示，這學期上路的108課綱必修學分降低，給五專更多彈性...
去年增設五專部的國立科大表示，這學期上路的108課綱必修學分降低，給五專更多彈性空間，能納入實用性課程。圖為示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
分享

實習108課綱
【橘世代全新上線】我的人生沒有退休這兩個字！沈春華分享理想熟齡生活

相關新聞

科技部補助女性投入科研 外界批經費少、錢投錯方向

2019-10-11 10:06

來台學華語境外生10年翻倍 師資證照考生創新高

2019-10-11 00:55

最低時薪200元 華語老師不好當

2019-10-10 21:01

肥水不落外人田？科技部辦女性科研計畫 國研院得標

2019-10-11 10:28

弱勢大專生外宿租屋補貼 20日截止申請

2019-10-11 00:33

華語教師報考人數創8年新高 補教：證書效力有限

2019-10-10 21:00

綁約工作乏人問津！補助技專生東南亞見習 不再設限

2019-10-10 20:39

最多年省2.16萬！大專生租屋補助20日截止申請

2019-10-10 17:53

熱門文章

「第一次為自己」 55歲拚上鐵路特考

2019-10-12 00:37

五專回得來嗎？「新五專」去年滿招今年竟有缺額

2019-10-12 09:50

他開STEAM課帶小學生貼近社區事 培養生活感受力

2019-10-11 16:59

大地工程技師考試 60分算及格

2019-10-12 00:39

旗津國中親海、知海、愛河 獲選海洋教育創新優質團隊

2019-10-11 18:53

都市孩子缺生活感受力 師推故事燈課程點亮生命

2019-10-11 15:28

108課綱助攻 新五專更緊扣實務需求

2019-10-12 10:18

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top