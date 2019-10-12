108課綱助攻 新五專更緊扣實務需求

2019-10-12 10:18 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ／即時報導



高雄科技大學等三所國立科大去年新設就業導向的五專部，今年共收到130名學生。科大表示，這學期上路的108課綱必修學分降低，給五專更多彈性空間，能納入實用性課程，並提高全職實習時數。產學合作企業認為新五專學生實習時間長，更願意敞開大門傳授技術，有助學生接軌實務。

高科大土木科主任黃忠發說，按教育部規定，五專要納入一般高職生的必修課程。去年設立的新五專主打實作，部定課與實作課的學分數加起來過多，增加學生負擔。108課綱調降必修學分，高科大安排更多實作學習，讓專一生也有機會到工廠實習，提早接觸實務。

虎尾科技大學五專部精密機械科主任黃自貴也說，和一般科大、傳統五專比起來，新五專和業界的互動更密切。虎科大安排五專生畢業前一年到企業實習，由於實習時間長，讓企業更愛邀請五專生參訪，彼此媒合人才。

黃自貴說，虎科大導入IBM公司的P-Tech產學模式後，替每個學生安排業界導師、學校導師至少各一名。校方與中部大廠上銀科技合作，五專部課程都經過產學兩方討論，符合上銀科技的用人需求。

台灣IBM企業公民部大中華區負責人陳慧純表示，台灣IBM邀五專生來參訪，他們發現這批學生普遍好發問，行為舉止比一般高中生成熟，且更常思考未來的就業方向。有學生參訪IBM時主動發問，說他們想了解工程師要懂哪些程式語言。

陳慧純說，這些學生的英文能力也很好，今年有三個15歲專一生，受邀在舉辦於北京的IBM國際論壇上，以全英文分享新五專的學習經驗。