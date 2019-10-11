來台學華語境外生10年翻倍 師資證照考生創新高

全球華語熱持續，教育部統計，去年有1837人報考教育部對外華語教學能力認證考試，人數創8年新高。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

全球華語熱持續，教育部統計發現境外生來台學華語人數，十年翻倍，從九十八年的一萬一六一二人，至去年已達二萬八三九九人；去年教育部對外華語教學能力認證考試的考生也創八年新高，達一千八百卅七人。政大副校長兼華語文教學中心主任朱美麗指出，台灣相對於中國大陸、港澳具有華語教學的地理、人才優勢，可成為華人文化的輸出基地。

根據教育部最新統計，大專校院華語文中心境外生，來自亞洲者占近七成；美洲及歐洲各占一成五、一成二，位居二、三位，前五大來源國家依序為日本、越南、印尼、美國、南韓。

台師大國語教學中心副主任杜昭玫表示，華語短期班人數成長非常明顯，例如中文三周速達班等，過去每年都只有兩、三百人報名，近年已成長至一千多人。其中又以越南學生成長幅度最大，因新南向政策，不少越南高中生畢業有意來台念學士班，但入學需通過語言門檻，「不少人十八、十九歲就先來台學華語，未來就在台念大學」。

政大也指出，全世界尤其是歐美國家，近來對華人文化充滿興趣，政大也宣布年底成立「羅家倫國際漢學講座」，要讓政大成為「地球表面上最強的漢學重鎮」，以一年兩千五百萬元預算成立「華人文化主體性研究中心」，廣邀國際重量級漢學泰斗，把政大建立成全球學習國際漢學的重要據點。

海內外華語師資需求也帶動學生攻讀國內華語文系所的意願。教育部統計顯示，一百年起，相關系所學生數突破兩千人。台師大國語教學中心文化研習組組長方淑華說，學校陸續開設華語文系所、學程，反映華語教學的市場大餅擴大。因應少子化，有些大學中文系、語文教育系，也轉型增加華語教育課程。

私立華語補習班老師游皓雲也說，台灣報考對外華語教學檢定風氣盛行，加上國內廣設華語教師進修班，非本科也可進修，大幅提升報考率。不少人懷有海外工作夢，認為這張證能提升出國工作的機會。

不過，游皓雲表示，對外華語教學能力認證考試只有紙筆測驗和口試，不考教學，效力有限。目前僅國內大專校院華語中心、教育部推動的華語教師計畫，徵才時要看證；私人機構或國外單位，都是憑教學功力找老師。