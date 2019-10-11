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弱勢大專生外宿租屋補貼 20日截止申請

2019-10-11 00:33聯合報 記者張錦弘／台北報導

教育部自108學年起，補助大專弱勢生校外租屋每月1200至1800元。 圖／聯合...
教育部自108學年起，補助大專弱勢生校外租屋每月1200至1800元。 圖／聯合報系資料照片
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教育部自一○八學年起，五年編列廿億元預算，補助家戶所得七十萬以下及低收入、中低收入戶等弱勢大專生校外住宿租金，每人每月一千兩百到一千八百元，預計五年累計十三萬人受惠，本學期補助廿日截止申請，教育部提醒弱勢生勿錯失權益。

教育部高教司司長朱俊彰指出，國內大專生廿年來增加卅八萬多人，但學校宿舍床位只增八萬多床，供給相對緩慢，一○七學年仍有廿八萬名大專生在校外租屋，約占兩成二，其中有三點二萬人是弱勢生。

高教司表示，目前針對大專弱勢學生已有助學金、緊急紓困助學金、低收入戶學生校內宿舍免費、中低收入戶學生優先校內宿舍住宿等照顧，蔡英文總統八月卅日參訪逢甲大學宿舍時宣布，未來將推動弱勢生校外租金補貼計畫。

根據教育部規畫，一○八到一一二學年共將編列廿億元預算，依租屋所在縣市，每月補助符合條件的弱勢生租金，以連江、金門縣每月一千兩百元最少，台北市一千八百元最多，每學期補助六個月，上學期為八月至隔年一月，下學期為二至七月，由學生備妥申請書、租賃契約影本等文件向校方申請，上學期本月廿日截止申請，預計十二月十五日前統一發放補助。

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教育部長潘文忠指出，教育部另推動新世代學生住宿環境提升計畫，連同租金補貼五年共五十億元預算，包括補助整建、新建校內宿舍貸款利息，各最多補助全部、一半貸款額度的利息；補助宿舍規畫設計改善經費，整修每床最高四萬元、整建最高八萬元；另補助校外興辦學生社會住宅。

宿舍低收入戶租金補貼教育部弱勢生
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