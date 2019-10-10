最低時薪200元 華語老師不好當

2019-10-10 21:01 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ／台北即時報導



全球華語熱持續，去年有1837人報考教育部對外華語教學能力認證考試，人數創八年新高。不過，不少從事華語教學的人和相關系所畢業生表示，華語老師職缺以兼職為多，要兼好幾份差。私立華語補習班老師游皓雲說，若留在台灣教華語，競爭更激烈，即便是日本、新加坡商務人士找家教，平均時薪約500至600元，低的也有只給時薪200元。

游皓雲說，想要在這一行出頭天，取得國立大學的華語文碩博士最有保障，較容易取得公立機構的華語教職。另一爭取穩定薪的管道，是經營自我品牌，但不容易，目前一個縣市大約只有一兩個喊得出名字的華語老師。

剛從台灣大學華語教學碩士學位學程畢業的蔡劭欣說，班上同學不到三分之一投入本行，她目前兼職家教，主要教日本商務人士說中文。

蔡劭欣說，台大華文所規定要累積100小時以上的教學時數，她花四年才讀完碩士，期間申請到教育部特派資格以及系上實習，總共去德國教書一年半。

蔡劭欣說，海外華語教師職缺不透明，在台灣很難得知；海外機構也不見得願意幫台灣老師申請工作居留證，若要在海外教華語，最好的方式似乎是嫁給外國人。但若不排斥赴東南亞國家的話，當地職缺相當多，且政府有貼補生活費。

游皓雲說，政府的補貼經費其實沒有想像中高，薪資加補貼只夠在海外生活，仍存不了什麼錢。