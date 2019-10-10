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華語教師報考人數創8年新高 補教：證書效力有限

2019-10-10 21:00聯合報 記者潘乃欣／台北即時報導

全球華語熱持續，教育部統計，去年有1837人報考教育部對外華語教學能力認證考試，人數創八年新高。但華語教育從業人士反映，該測驗效力範圍僅限於國內公家單位；學者建議引入國際教師認證，才是培養華語師資的長遠之道。

教育部最新發表的統計指出，來台學華語的境外人士漸增，亞洲占七成。按國別分，人數前五多依序為日本、越南、印尼、美國、南韓。台灣師範大學國語教學中心文化研習組組長方淑華表示，最多外國人學華語的動機為工作需要，也有人是因跨國婚姻來台，為適應在地生活而學。

海內外華語師資需求，也帶動學生攻讀國內華語文系所的意願。教育部統計顯示，100年起，相關系所學生數突破2000人。方淑華說，學校陸續開設華語文系所、學程，反映華語教學的市場大餅擴大。因應少子化，有些大學的中文系、語文教育系，也轉型增加華語教育課程。

教育部統計，去年華語教學能力認證考試有1837人報考，但合格率僅17.7%。私立華語補習班老師游皓雲說，他發現台灣報考對外華語教學檢定的風氣盛行，加上國內廣設華語教師進修班，非本科也可進修，大幅提升報考率。不少人懷有海外工作夢，認為這張證能提升出國工作的機會。

不過，游皓雲表示，對外華語教學能力認證考試只有紙筆測驗和口試，不考教學，效力有限。目前僅國內大專校院華語中心、教育部推動的華語教師計畫，徵才時要看證；私人機構或國外單位，都是憑教學功力找老師。

台師大副教務長、華語文教學系教授蔡雅薰說，有證照比沒證照好。但台灣若真的要長久培育華語教師，應安排學生取得有效力的國際認證。新加坡、香港的國際中小學數量攀升，提高華語教師需求；這些學校找老師看的是國際文憑教師證照，發證機構在瑞士日內瓦，取得證照就能在這些國際學校教書。

蔡雅薰說，台師大華語教育去年取得日內瓦總部認證，至今仍是全台唯一學校。校內華語文系所學生，只要加修台師大的國際教師學分學程，並取得教師證，就能在國際學校教華語，畢業有機會挑戰8萬元月薪。

教育部國際司表示，教育部持續推動華語文教育，近年也推送華語教師赴印度學校任教推廣計畫及全球華語AI計畫，讓證書在更多國家有效力力。

華語教育部
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