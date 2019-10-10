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綁約工作乏人問津！補助技專生東南亞見習 不再設限

2019-10-10 20:39聯合報 記者張錦弘／台北即時報導

教育部自106學年起，推動「娘家外交勵學方案」，補助就讀專四、專五或大三、大四的新住民二代技專生到東南亞台商企業見習或實習，但因限定要修過東南亞相關學程、且畢業後要綁約就業一年，新二代學生興趣缺缺，每年不到10人申請。

教育部最近修正「教育部補助技專校院培育東南亞語言及產業專業人才計畫申請要點」，自108學年起，放寬為不限修過相關學程，專四、專五及大一到大四的在學生，原生家庭父母任一方具東南亞國家國籍者，就可申請一年補助8萬元，赴東南亞國家之台商企業見習或實習，時間至少4周以上，且將來不用綁約到台商企業工作一年。

教育部技職司司長楊玉惠指出，教育部為鼓勵新二代學生到母親的國家體驗職場、建立連結、開拓就業機會，除了國教署每年暑假補助新二代高職生到東南亞台商企業職場體驗，高教司、技職司也共同推動「娘家外交勵學方案」，補助技專及一般大學的新二代學生到東南亞台商企業見習或實習。

不過，楊玉惠說，相較一般大學生不設限，技專生原本參加娘家外交方案，規定要修過東南亞語言及產業（學分）學程成績優良，且有意畢業後至東南亞國家就業至少一年，並與學校簽署就業意願契約書，才能接受補助，若畢業後違約未就業，要賠償補助款。

楊玉惠表示，新二代學生畢業後有自己的人生規畫，加上東南亞台商企業提供的待遇，不見得比台灣企業優渥，還要綁約一年，「娘家外交勵學方案」推動後成效欠佳，每年不到10個技專生報名，教育部因此放寬規定，不限修過相關學程、不綁約1年、從專四到大四的新二代都可報名，希望能吸引更多學生到東南亞職場見習，開拓視野。

國教署每年暑假補助新住民二代高職生，到東南亞台商企業職場體驗。圖／教育部提供
國教署每年暑假補助新住民二代高職生，到東南亞台商企業職場體驗。圖／教育部提供
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